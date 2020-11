Avianca no usará el crédito que le pidió al gobierno colombiano

Avianca ya no hará uso del crédito por USD370 millones que le había sido entregado por el Gobierno nacional EFE/Marcelo Sayao/Archivo

El viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, confirmó en entrevista con el diario La República que Avianca ya no hará uso del crédito por USD370 millones que le había sido entregado por el Gobierno nacional , con el fin de ayudar a la aerolínea en su restructuración, debido a la crisis económica que le causó la pandemia.

Londoño explicó que la decisión de la aerolínea la venían venir semanas atrás, pues, aseguró el funcionario, la empresa encontró recursos de otras fuentes, y que por tanto, el gobierno entraría a inyectarle los recursos en una última instancia.

“ Con el crédito de Avianca, la respuesta es que no existe. La aerolínea ya se presentó al Tribunal de Quiebra en EE.UU. sin la Nación y nosotros no participamos en el proceso de reorganización; el juez lo aprobó sin los recursos de la Nación. Avianca ya está trabajando en su reorganización y no requirió ese crédito ”, explicó el viceministro al diario La República.

El funcionario también detalló que luego del fallo del Alto Tribunal de Cundinamarca, estaba suspendida la posibilidad de que el gobierno desembolsara ese millonario crédito a Avianca, y que por tanto, era la última opción que tenía la aerolínea.

“La compañía está operando bien y nos sentamos tranquilos. Avianca no hará uso del crédito del Gobierno porque no lo necesitó y la condición esa solo si les faltaba, pero consiguieron otros prestamistas.”, indicó Londoño.

El jefe financiero de Avianca, Adrian Neuhauser, al respecto de la decisión, ya había dicho en medios internacionales que la aerolínea no necesitaría del préstamo del gobierno colombiano, así lo indicó información de la Revista Dinero.

“ El Gobierno nos dio un tremendo apoyo y se comprometió a inyectarnos US$370 millones. Tenía la voluntad de avanzar con eso, pero un juzgado lo bloqueó. De todos modos, gracias a esa señal de confianza, que fue crítica, pudimos armar un financiamiento puente de reemplazo, por lo que hoy en día no dependemos de si el Gobierno (de Colombia) al final puede participar ”.

Entre las primeras voces que se pronunciaron frente a la noticia de que Avianca no necesitará el préstamo, estuvo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien puso sobre la mesa, que ese dinero que no será usado por la aerolínea puede ser destinado a entidades territoriales que lo necesiten.

“ Sí Avianca no va a usar el crédito entregado por el Gobierno Nacional, bien lo pueden orientar a Entidades Territoriales como la Alcaldía de Cali quien tiene facultades para asumirlo y condiciones crediticias ideales, sin embargo lo queremos a baja tasa a largo plazo y periodo muerto ”, expresó el mandatario local a través de un trino.

Pronunciamiento del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina sobre la noticia de que Avianca no usará el crédito que le pidió al Gobierno nacional. Foto: Twitter Jorge Iván Ospina.

El viceministro, en entrevista con el medio digital Pulzo, explicó que ese dinero que ya no será usado por la aerolínea, será destinado para financiar empresas estratégicas del país que se hayan visto afectadas por la crisis económica causada por la pandemia.

“ Pero pusimos la condición de que tienen que reorganizarse porque, en caso de un préstamo, se tiene que garantizar su viabilidad, que el mercado vea que se puede salvar y que la plata no vaya a los accionistas, sino a la operación ”, indicó el funcionario de la cartera.

En las próximas horas se espera un comunicado oficial de la aerolínea, sobre su renuncia al préstamo.