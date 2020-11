Uruguay adelanta trabajos en Barranquilla mientras completa la nómina de convocados

El entrenador de la selección de fútbol de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, EFE /Federico Anfitti /Archivo

La selección de Uruguay trabaja de cara al compromiso frente a Colombia , el próximo viernes a las tres y media de la tarde, en el Metropolitano. En la noche de ayer, lunes, arribaron 11 futbolistas provenientes de Madrid, que se desplazaron en un vuelo chárter, al hotel de concentración en Barranquilla, incluyendo a cinco de sus referentes: Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, José María Giménez y Rodrigo Bentancur.

El grupo se sumó a los seis jugadores que ‘madrugaron’ para incorporarse a la disciplina del combinado ‘charrúa’: Rodrigo Muñoz, Agustín Oliveros, Matías Viña, Nicolás De La Cruz, Brian Rodríguez y Diego Rossi, quienes pudieron hacer una práctica con trabajos regenerativos en el primer día de la semana.

En las próximas horas, se espera por el arribo de Jonathan Rodríguez y Martín Cáceres, también por Yonatan Irrazábal, Alexis Rolín y Gabriel Neves, citados de emergencia por las lesiones de Martín Silva, Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y la más rimbombante, la de Federico Valverde, futbolista de Real Madrid.

El entrenador de la ‘celeste’, el maestro Óscar Washington Tabárez, dialogó con los medios de comunicación, este martes. “Este equipo de Colombia tiene virtudes. Planificaremos para tratar de minimizarlas o llevarlas a un nivel bajo de su potencial. Eso significa esfuerzo, disciplina, concentración; además, disposición para asumir el riesgo y superar esas dificultades que se nos van a dar en el partido, por el juego de Colombia y el calor”, señaló.

Tabárez se refirió a las ausencias en los dos seleccionados. “Si se confirma lo que yo creo del equipo de Colombia, nosotros estamos más perjudicados. Hablan de la lesión de Falcao, pero no fue titular en ninguno de los dos partidos anteriores y entró sobre el final de los mismos (…). No lo digo como si estuviera abriendo un paraguas, lo digo porque me gusta hablar de una realidad que no quisiera que presentaran de otra manera”, indicó el maestro.

Habló de la capital del Atlántico y las dificultades a las que tendrán que plantar cara. “Barranquilla es un lugar difícil, se siente el calor. El fútbol de ahora y el nuestro, que siempre hemos hecho, o por lo menos en las anteriores eliminatorias, es de intensidad y esa intensidad a veces se ve resentida o cuesta más esfuerzo que la impuesta en condiciones climáticas normales para nosotros”, enfatizó el timonel.

La selección de Uruguay suma tres puntos en la tabla de posiciones de las clasificatorias, venció a Chile en la primera fecha y cayó ante Ecuador en la segunda. En su última visita al Metropolitano, sumó un punto, tras el empate a dos tantos, en el camino a Rusia 2018. Tabárez y sus pupilos rendirán examen ante el conjunto de Queiroz y después tendrán una cita con Brasil, el próximo martes, oficiando como locales.