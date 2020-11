Timochenko le escribe a Vargas Lleras y se compromete a dar todos los detalles de los atentados en su contra

El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko". EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

El ex integrante de la extinta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, ahora líder del partido político homónimo, le respondió al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien escribió una columna de opinión para el periódico El Tiempo, el domingo pasado, donde aseguró que perdonaba los actos violentos en su contra, perpetrados en 2003 y 2005 por parte de ese grupo armado.

“Sorpresivamente, las Farc reconocieron esta semana la autoría de los dos atentados de los que fui víctima, en 2003 y 2005. El primero, mediante un libro bomba, cuya explosión me mutiló la mano izquierda y al que milagrosamente sobreviví por algo que aún nadie se explica y es que solo explotó parte de la carga del muy letal explosivo C4. Del segundo también me libré milagrosamente, pues la onda expansiva pasó justo entre los dos vehículos de la caravana en que me movilizaba saliendo de las instalaciones de Caracol Radio”, empezó a narrar Vargas Lleras en su columna de opinión ‘Las Farc’.

El texto del ex senador publicó tras la confesión que hizo Londoño el pasado 2 de noviembre en una carta en la que atribuía a las desaparecidas FARC de haber detonado dos explosivos en contra de Lleras en dos años diferentes, que dejaron secuelas como la mutilación de sus dedos.

“Reconoceremos ante las instancias de verdad, los dos atentados que las Farc-EP planearon y ejecutaron contra su vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien también pediremos perdón con humildad”, confesó Timochenko.

Vargas Lleras, en su comunicado dominical, manifestó, entre otras cosas, su interés en saber, con todos los detalles, lo que habría sucedido en ambas fechas, “yo espero que en mi caso y en los demás se puedan conocer todos los detalles en profundidad. Cómo se decidió, planeó y ejecutó cada atentado”.

Fue a ese fragmento del texto al que Timochenko respondió con una nueva carta, en la cual aseguró que “atenderían la solicitud” del ex líder del partido político Cambio Radical, y que lo harían inmediatamente él, y otros ex integrantes de la guerrilla, fueran citados a una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Estaremos prestos a entregar todos los detalles que poseemos con relación a los dos atentados de los que usted fuera víctima”, se leyó en la carta publicada en la cuenta de Twitter de Londoño en la mañana de este martes.

En la misiva, el líder del partido político FARC, también resaltó positivamente la actitud de Vargas Lleras que, según él, ponía como prioridad el sentido de patria que el ex vicepresidente, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, había demostrado en su columna de opinión a pesar de ser una víctima más de la violencia en Colombia.

“Su posición humanitaria marca el rumbo de la nación hacía una paz estable y duradera construida sobre cimientos de verdad”, destacó Londoño quien explicó que las declaraciones de Vargas Lleras “ponían el interés general de todos los colombianos por encima de cualquier pretensión personal”.

Y es que Vargas Lleras aseguró que le bastaba con tener la verdad y con que se le asegurara la no repetición de este tipo de actos violentos, lo que hizo entender que no estaba buscando ningún tipo de reparación material por parte del partido FARC o del Estado, comentario que para Londoño es de resaltar.

“El país sabe que nunca pretendí derivar provecho político de ellos, nunca he reclamado ni reclamaré ninguna reparación material de las Farc ni del Estado. Me basta con la verdad y la no repetición a la que se han comprometido sus autores. No guardo viejos rencores, ni odios ni ánimos vengativos hacia nadie. Pienso que, al igual que yo, nuestro país todo quiere pasar la trágica página de la violencia. Y no lo vamos a conseguir sino perdonando y, de la mano de ese perdón, dándonos nuevas oportunidades de futuro”, escribió Lleras.

Ante esto, Londoño reiteró su solicitud de perdón a pesar de que Lleras ya había la aceptado en su columna de opinión diciendo que, “a diferencia de los que sí murieron y hoy no pueden contestar, en mi caso personal acepto el perdón que se me ofrece”.

“Quiero reiterarle nuestra solicitud de perdón y expresarle nuestra gratitud y reconocimiento, extensivo a su familia, copartidarios y amigos, por aceptar nuestra solicitud de perdón de manera tan generosa y altruista”, concluyó Timochenko.

La confesión de Timochenko, respecto a los dos atentados a Vargas Lleras, se suma a la atribución que le hizo a las FARC del crimen del ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 y por el que tendrá que comparecer ante la Fiscalía General de la Nación el próximo 19 de noviembre. En este crimen también está involucrado Julián Gallo, conocido como Carlos Lozada, quien en ese entonces era comandante.