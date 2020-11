El extraño caso del robo de un hotel y una camioneta en Santa Marta que involucra brujería

Elementos de Brujería encontrados en la habitación del hotel de Taganga, en Santa Marta. Foto: Policía Metropolitana de Santa Marta.

El pasado sábado se presentó un extraño robo en Taganga, Santa Marta; no solo fue saqueada la habitación de hotel donde se hospedaban los presuntos delincuentes, quienes robaron un auto que les fue rentado; además, los ladrones serían presuntos practicantes de brujería.

De acuerdo con una de las víctimas del robo, los turistas llegaron varios días antes al hotel, donde, además de solicitar una habitación, pidieron el alquiler de un auto por un mes, por lo que el dueño del lugar les rentó un carro marca Chevrolet Aveo.

“ Como mi hermano estaba de pico y placa, le entregó su camioneta, de placas HQK 301 a las personas a las que les había alquilado el Aveo. Ellos tenían la camioneta desde el miércoles pasado, pero desde el sábado ya no aparecen ”, explicó uno de los denunciantes al diario digital Seguimiento.co.

El sábado, el dueño del hotel intentó contactarse durante horas con los huéspedes, pero notó que habían apagado los números de celular que habían dejado como contacto, situación que empezó a generarle sospechas, por lo que decidió ingresar a la habitación donde se estaban hospedando los turistas.

Al entrar, el dueño del establecimiento turístico se llevó una sorpresa, pues descubrió varios elementos que se usan para realizar brujería. Entre estos se encontraban imágenes y figuras de santos, velones consumidos, restos de tabaco, cráneos humanos, un tablero con nombres escritos, y fotografías de personas, muchas de ellas con los ojos recortados.

Tablero hallado en la habitación del hotel con nombres escritos en su pizarra. Foto: Archivo particular.

La habitación, en la que además fueron encontrados ramos de flores, botellas con aguas de colores y bebidas alcohólicas, fue desvalijada en gran parte.

De acuerdo con el diario Seguimiento.co, en el piso y las paredes de la habitación, también hallaron recortes de oraciones ‘para romper maldiciones’, y otros elementos que hacían alusión a ritos de brujería y santería.

Las víctimas del hurto, al ver esa macabra escena, denunciaron inmediatamente el hurto a la Policía, para que los delincuentes no pudieran huir de la ciudad, sin embargo, el paradero de estas personas continúa siendo un misterio.

“ No se conocen las identidades de estas personas. No hubo un acuerdo escrito de arriendo de la vivienda ni del vehículo, por lo que fue fácil que estos sujetos se dieran a la fuga. No se debe llevar a cabo el alquiler de viviendas a personas desconocidas y menos si no existe un contrato y verificación de la información personal de quiénes llegan a buscar estos alquileres ”, manifestó el coronel Óscar Salarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, a la W Radio.

Video con los elementos de brujería hallados en el hotel de Taganga en Santa Marta. Video: Diario Seguimiento.co.

En el momento, la única información con la que cuentan las autoridades, es que uno de los delincuentes se registró como Andrés Mauricio Valencia Sánchez.

El alto uniformado, dio a conocer que la Policía Metropolitana de Santa Marta, se encuentra realizando un amplio operativo con ayuda de otras especialidades de la fuerza pública por toda la región Caribe para dar con el paradero de los responsables. Así mismo, advirtió que estas actividades de hurto podrían incrementarse durante la última temporada vacacional del año.

“No se debe hacer préstamos de vehículos de alta gama. Para eso existen empresas legalmente constituidas y sugerimos que toda clase de contratos sean por escrito con el fin de evitar acciones en donde estas personas le prestan los vehículos de manera voluntaria y no lo regresan”, advirtió a la ciudadanía el coronel Salarte, en diálogo con la misma emisora.