Carlos Queiroz monitoreó la lesión de James y trabajará para “presentarlo lo mejor posible”

Carlos Queiroz habló sobre James Rodríguez en la rueda de prensa, previo al inicio de los entrenamientos para los partidos de eliminatorias ante Uruguay y Ecuador. Allí el entrenador se refirió a la lesión del jugador y dio a entender que no se encuentra recuperado al 100%.

“Con el tema de James, no me gusta hablar de la palabra ‘preocupación ’, eso hace parte de mi trabajo y no estoy aquí para mostrar preocupaciones, estoy para mostrarle a los hinchas y a la prensa colombiana las soluciones”, dijo el seleccionador de Colombia.

Queiroz dijo que el volante tiene un problema muy específico, el cual lo trabajan de la mano de con sus preparadores y el Everton, “ La decisión es; trabajo de calidad e intentar en este tiempo que tenemos de trabajar con él, desarrollar y presentarlo lo mejor posible, es la realidad ”.

El entrenador también mandó un mensaje a Carlo Ancelotti en relación a los minutos dados a James tras la lesión, “En el fútbol una cosa es estar listo para jugar, tener voluntad y deseos de jugar. Otra cosa es estar bien preparado para jugar. Y ahí entran los entrenadores y lo vamos a hacer cuando James llegue”.

James Rodríguez es uno de los jugadores más importantes para la selección Colombia. El volante del Everton de Inglaterra presentó una lesión, que nunca fue confirmada por su equipo, la cual lo obligó a perderse el partido de la fecha 7 de la Premier League ante el Newcastle. El volante ha jugado ocho partidos con los ‘toffees’, ha anotado tres goles y ha aportado cuatro asistencias.

Sobre el resto de jugadores dijo que algunos deben recuperarse físicamente, otros tácticamente y los que menos juegan deben tener una recuperación mental , “Hay un par de jugadores que no están jugando tanto. Eso no es una preocupación, es trabajo y lo vamos a intentar desarrollar para que estén listos y bien preparados para lo que nosotros queremos”.

