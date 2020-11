“Si a mí me revocan, yo digo: ¡chévere!", secretario de Seguridad de Bogotá

Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: Sec. Seguridad

Hugo Acero, secretario de seguridad de Bogotá, ha estado en el ojo de las críticas por la delincuencia y la creciente percepción de inseguridad en Bogotá; el asesinato de un hombre en un bus de Transmilenio y el aumento de robo de bicicletas y homicidios en la capital derivaron en que un grupo de concejales, conformado por Susana Muhamad, Heidy Sánchez, Ana Teresa Bernal, Ati Quigua y Carlos Carrillo, encabezaran una moción de censura en contra del funcionario, el pasado 6 de noviembre.

“Hugo Acero no ha tenido el liderazgo requerido para asumir el control de la seguridad; y la alcaldesa no ha planteado una política de seguridad integral, por el contrario, se ha excusado culpando a la población venezolana sobre diferentes hechos”, indicó Muhamad una vez confirmó que el proceso ya inició su trámite en el Concejo de la ciudad.

Otro de los datos que ponen en tela de juicio su trabajo, son los presentados por la encuesta virtual Bogotá Cómo vamos, que indican, entre otras cosas, que solo el 28% de los bogotanos se sienten seguros en sus barrios; el 49% de la ciudadanía manifestó que se siente insegura y el 23% restante no tomó una posición clara al respecto.

Acero se defendió con argumentos de la misma encuesta, en diálogo con El Tiempo. Allí, también indica que la reducción de hurtos, entre enero y octubre de 2020, respecto al año anterior, fue notable. En ese lapso, se registraron 66.422 casos, 37.972 menos.

“El 18 de marzo, antes de la pandemia, ya teníamos una reducción del 5 % de los hurtos a personas. Desde luego, el aislamiento lo profundizó, hizo que fuera mayor la reducción, pero hace tres meses la ciudad se abrió y en septiembre la reducción fue del 45%, y en octubre, cuando la ciudad está completamente abierta, es del 39%” , indicó el secretario de seguridad.

También explicó que llegará una flota de más de 1.000 policías para reforzar la seguridad de la ciudad y aclaró que se incorporan como parte de un proceso de reposición. “Bogotá llegó a tener algo más de 20.000 policías en 2014, hoy tenemos 16.600, es reposición, pero es una reposición que nos ayuda mucho, y bien distribuidos tienen un impacto positivo”, destacó en el diálogo con el diario.

Hizo un balance sobre las capturas, de acuerdo a las modalidades de hurto de bicicletas y celulares. Para lo primera, aseguró que han capturado a 734 personas, 216 venezolanos; en los casos de telefonía móvil, han hecho 3.244 capturas, y 778 individuos (24%) corresponden a ciudadanos del país vecino, hasta el 26 de octubre.

No guardó palabras para contraatacar a sus detractores con un mensaje claro. “Si a mí me revocan, yo digo: ¡chévere!, ¿por lo que estoy haciendo? Me entregaron una ciudad con cinco delitos aumentando y la entrego en dos aumentando; me entregaron una ciudad donde no habían creado cupos carcelarios que se requieren para meter a los delincuentes, creé 650 en pocos meses; me entregaron una ciudad con 5 URI y hay proyectos para construir tres más, pues bien, ¡chévere! Me entregaron una ciudad en donde tenía 60 por ciento de las llamadas al 123 abandonadas y la entrego con apenas el 3 por ciento, pues bien, ¡chévere!”, puntualizó Acero.