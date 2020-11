“Baiden”, “2020-2024” y otras ‘embarradas’ de medios colombianos durante las elecciones en Estados Unidos

Foto de El Universal

Las elecciones de Estados Unidos no han pasado inadvertidas en Colombia. Los medios del país se han volcado en el cubrimiento minuto a minuto. Esta avalancha de información ha provocado que se pase uno que otro fallo durante las jornadas que se extendieron por cinco días, y en las que finalmente Joe Biden pudo cantar victoria. Los televidentes, oyentes y lectores colombianos no han perdido la oportunidad para señalarlos, a veces en todo de broma y otras veces de manera más vehemente como en el caso del periodista de RCN Luis Carlos Vélez.

Baiden

El tradicional periódico de Cartagena, El Universal, se ‘descachó’ en la página más importante de su edición dominical, al anunciar que quien se quedaba con las “llaves de la Casa Blanca” era Joe “Baiden”. El error, que probablemente sea más una distracción pues en el sumario de la noticia está bien escrito el apellido del presidente electo, rápidamente empezó a circular por cadenas de WhatsApp de la ciudad.

Foto de la portada de El Universal

2020-2024

Una imprecisión que no pasó inadvertida para sus lectores, fue la que cometió la Revista Semana, también en su portada dominical, al anunciar que Joe Biden cumpliría el periodo presidencial de 2020 hasta 2024. Algunos de sus suscriptores, varios de ellos líderes de opinión, notaron de inmediato la errata.

El periodista y director de medios Diego Santos escribió “You only had one job” (tienes un solo trabajo), para referirse a lo simple que resultaba construir la tapa de la publicación.

Revista Semana / Twitter

Santos añadió en otro tuit, en tono sarcástico, que Biden será el primer presidente con un mandato de 5 años. Aunque en cualquier caso, el error allí fue de Santos, porque Semana a pesar del error anunció un periodo de 4 años.

Otro analista colombiano, Andrés Mejía, que además es panelista de la emisora Blu Radio, escribió:

Revista Semana / Twitter

Técnicamente es una imprecisión, pues el periodo de Joe Biden arranca oficialmente el próximo 20 de enero, cuando el presidente presta juramento, por lo que su periodo arrancará en el 2021. De igual manera que sucedió con Trump, cuyo periodo arrancó el 20 de enero del 2017, en la legislatura para un período de cuatro años, en virtud a disposición de la Vigésima Enmienda a la Constitución, y que finaliza justamente el 20 de enero de 2021.

Noticias RCN y el mismo error

Captura de pantalla

Los votos de Arizona en Noticias Caracol

Un salto que varios televidentes notaron en el cubrimiento de Noticias Caracol alrededor de las elecciones en Estados Unidos tuvo que ver con los votos electorales de Biden. En la emisión central, en la noche del 4 de noviembre, el noticiero anunciaba que el candidato demócrata tenía ya 264 votos electorales y que estaba a solo 6 de conseguir la presidencia.

Twitter Noticias Caracol

De manera extraña, esa cantidad de votos se redujo un poco más de 24 horas después, en la emisión de la mañana del mismo noticiero para el 6 de noviembre, cuando la presentadora Alejandra Giraldo anunció que Joe Biden ahora tenía 253, un cambio de fuente que sería normal ver ente otros medios, por el cambio de fuentes, pero no en el mismo medio. Pues solo se confirman resultados nuevos hacia adelante, no hacia atrás.

Twitter Noticias Caracol

El error generó confusión y desconcierto en algunos televidentes

Twitter

Twitter

Noticias RCN al parecer también cometió el mismo error

Twitter

La polémica Luis Carlos Vélez

En vivo para Noticias RCN, el periodista colombiano Luis Carlos Vélez dijo: “Tendría que ser un acto muy grande de caballerosidad de Joe Biden decir: -hombre yo no quiero un dolor muy grande en este país y voy a conceder-, porque de lado de Donald Trump va a sacar toda la batería legal para hacer de esto mucho más lento”. Esta interpretación, que muchos entendieron como una posibilidad improbable y fuera de lugar a la luz de los resultados, terminó viralizándose en la red social hasta convertir al periodista en tendencia nacional desde ese 4 de noviembre.

Luis Carlos Vélez sobre Biden en las votaciones en EE.UU.

En su momento, el director de La F.M. señaló que el video fue sacado de contexto. Mensaje que repitió este sábado en un video que subió a su cuenta personal y donde además expone la situación que ha enfrentado estos días por cuenta del matoneo que ha recibido por ese comentario.

Lea: Así reaccionan políticos y celebridades de Colombia tras conocer la victoria de Joe Biden en Estados Unidos

“Después de mucho reflexionarlo posteo este video y lo hago pensando en mi familia”, dijo el periodista. Y agregó: “El ciberacoso en redes es real, crea y deja huellas. Afecta a las personas, son múltiples los estudios que dicen que las personas que son víctimas del matoneo en redes sociales se deprimen e incluso piensan en el suicidio”.

El analista político señaló que fue víctima del ciberacoso cubriendo las elecciones. “Cortaron un video, lo editaron y pusieron a rodar una cosa que yo no dije”, explicó Vélez.

Yo nunca dije que Joe Biden debía conceder, simplemente mostré un escenario hipotético y trataba de dar algunas explicaciones. Vélez reconoció su error al decir que “las cosas se pueden decir mejor, pero no puede ocurrir es que nos utilicen como presas para destruirnos”.

El periodista finalizó el video señalando que lo subía porque le preocupa lo que está pasando y que su familia sea involucrada en ello. Luis Carlos Vélez recibió el apoyo de otros periodistas como Vicky Dávila y Andrea Bernal. Además, el de Mabel Lara, a quien también criticaron en redes por solidarizarse.