Yuri Toro y la pandemia: de un freno en su carrera como solista a una inspiración para empezar de nuevo

Por: María Paula González

Yuri Toro lleva más de 10 años cantando salsa, estuvo en el grupo Kema y en el Grupo Niche, pero en diciembre de 2019 decidió salir de este último y proyectarse para empezar una carrera como cantante y compositor solista, que empezó con el lanzamiento de su canción “Tú llegaste” en marzo de 2020.

La historia de Yuri es la misma de muchos artistas y colombianos que empezaron un nuevo proyecto en el 2020, pero el imprevisto de una pandemia mundial los hizo detenerse, analizar la situación y reinventarse ante ella, para salir de nuevo con más fuerza. El artista habló con Infobae sobre la experiencia que le trajo el coronavirus y lo que espera con su nuevo lanzamiento.

“Decidí comenzar mi carrera de solista con una canción que lancé el 6 de marzo. El 11 de marzo declararon la pandemia mundial y comenzó toda esta historia de encierros” , contó el quibdoseño. Su primer éxito como solista fue “Tú llegaste”, una canción que supera las 100 mil reproducciones en YouTube.

Esta canción fue bien recibida por el público. En ese momento, para Yuri Toro, era el inicio de días y semanas de trabajo promocionando su carrera en Colombia y en el exterior, pero su canción llevaba una semana y en el mundo se anunció una pandemia que obligaría a todos a permanecer en sus casas y evitar las reuniones masivas.

Cuando le preguntan ¿cómo afectó el coronavirus el lanzamiento de su nueva carrera?, responde entre risas: “Fue horrible, pero aprendí mucho. Teníamos pensado ir a México, Ecuador, República Dominicana, Perú, después de hacer la promoción en Colombia”, aseguró el cantante que solo alcanzó a hacer unos días de promoción en su país natal, cuando tuvo que regresar a su casa en los Estados Unidos.

“A mi me tocó salir corriendo de Colombia, después de una breve promoción de la canción en el país, salí corriendo hacia mi casa aquí en Estados Unidos y estuve encerrado todo este tiempo y, ahora, que volvemos a asomar la cabeza lo hacemos con esta nueva canción”, Yuri se refiere a su segundo lanzamiento como solista la canción “Apenas”.

Con esta nueva canción Yuri espera reflejar un sentimiento de esperanza, después de la tristeza que muchos han vivido por estar alejados de sus seres queridos. “Apenas” se lanzó en plataformas digitales este viernes 6 de noviembre y ya supera las 10 mil reproducciones en YouTube.

“La canción es muy aplicable a nuestra realidad, por la pandemia, porque se está abriendo todo y por la llegada de diciembre”, contó que decidió dar a conocer esta canción en esta época porque llega diciembre y las personas desean aún más que nunca verse con sus familias.

Aseguró que al inicio de la pandemia se deprimió y se encerró en sí mismo. “Supe canalizar esa depresión en una canción como es ‘Apenas’, es lo que hace el artista. Hice una introspección y ahora estoy de vuelta en el juego, con más música. De esta salí más fuerte”.

“Apenas” la empezó a escribir una noche y, aunque en la letra no se menciona la pandemia y se habla de una relación amorosa, Yuri Toro asegura que se puede aplicar a otras situaciones, ya que la canción “evoca todas esas emociones que tu sientes por las personas que no has visto todavía y que esperas volver a ver”.

El artista destacó la diferencia entre los videos de sus dos canciones como solista: “En mi primer video participaron 40 personas en producción, cerramos una calle en Cali, fue multitudinario , mucha gente corriendo de un lado para otro. Fue un video lleno de muchos elementos”.

El video de “Apenas”, por otro lado, se grabó en el Death Valley o Valle de la Muerte, al sureste de California, en companía de una sola persona, el director de su video Johann Ocampo. “Es un video modo pandemia , me fui yo solo con mi director. Cogimos un avión hasta Los Ángeles y luego manejamos 6 horas hasta el Desierto de la muerte”.

Contó que el video lo grabaron solos, sin nadie en producción, logística o maquillaje, y que decidió hacer la grabación en un desierto para “representar todo lo que estamos viviendo, el desierto es como una prueba y luego termina el video en el mar, representado que cuando te reencuentras con esa persona llegas a la vida, el mar es eso”.

“Para mí toda esta época ha sido como el desierto que me ha tocado caminar, sin poder ir a ver a los que uno ama porque los contagia, en fin”, comentó.

Yuri Toro espera que las personas se sientan identificadas con la letra y video de su nueva canción, “sin necesidad de hablar de la pandemia o de temas difíciles, es una canción emotiva que nos invita a mirar la vida de una manera positiva y optimista”.

¿Qué viene para Yuri Toro apenas pueda salir?

“Saldré al mundo a mostrar mi música, quiero hacer giras, subirme a una tarima y cantarle a un público. Me encantan las pantallas, pero más me encanta la gente, ver sus reacciones y sentir el flujo de energía que hay en un concierto, esa es una de mis más grandes satisfacciones”.

Aseguró que lo han llamado para hacer parte de un gran evento en Colombia: “Por ahí me llamaron, me quieren en Boyacá para un evento grande en diciembre, estamos hablando a ver si se puede. Yo amaría ir, pero ya no sé qué decir, hay que esperar porque no se sabe nada de aquí a diciembre”.

