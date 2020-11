Acusan a Johan Carbonero de abuso sexual en Argentina

Un nuevo escándalo involucra a un jugador de fútbol colombiano en el extranjero. Se trata de Stiven Carbonero, quien ha sido llamado a la Selección Colombia en categorías inferiores, y ahora deberá responder por una denuncia en Buenos Aires por supuesto acoso sexual

De acuerdo con Marca Claro, la recepcionista del hotel donde se alojaba en ese momento el jugador de Gimnasia de Plata hizo la denuncia junto a su padre por intento de abuso sexual.

La denuncia se conoció, en la mañana de este viernes 6 de noviembre, luego de que saliera a la luz el reporte de la Policía de Argentina, en el que se reveló apartes de las declaraciones de la mujer.

En su relato, la trabajadora explica que se sintió incómoda con Carbonero en varias situaciones.

Por su parte, el club Gimnasia está en averiguaciones de lo ocurrido y tomarán las decisiones correspondientes, siempre que se confirme las denuncias realizadas por la mujer.

El jugador llegó a Gimnasia, club que dirige Maradona, hace un par de meses procedente del Once Caldas. De hecho, llegó a préstamo, por lo que los derechos todavía pertenecen al conjunto colombiano.

El caso de Sebastián Villa El caso de Sebastián Villa

La luz se fue encendiendo al final del túnel de un Sebastián Villa que no juega desde marzo pasado. El colombiano sufrió el parón, primero por la pandemia del coronavirus, y después por el conflicto personal con su expareja Daniela Cortés, quien lo denunció por violencia de género. Tras largas semanas y estudio del caso, la dirigencia de Boca y el cuerpo técnico decidieron mantenerlo entrenando junto al plantel, pero excluirlo de las convocatorias oficiales. Su situación se revisó y ahora estaría en condiciones de retornar. ¿Más? En las próximas horas recibirá una importante noticia.

Según pudo averiguar Infobae , el colombiano volverá a ser convocado por su seleccionado nacional de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino a Catar 2022. El entrenador portugués Carlos Queiroz lo tiene en su borrador para los compromisos ante Uruguay (viernes 13/11 en Barranquilla) y Ecuador (martes 17/11 en Quito). Boca ya fue notificado y resta la publicación oficial.

El entrenador del combinado cafetero no citó a Villa para la Copa América de Brasil 2019 pero renovó su confianza pese al extenso detenimiento de su actividad. Ya lo tenía en los planes por su buen arranque con Boca en 2020, pero su situación personal y falta de rodaje lo privó de estar presente en las primeras dos jornadas de las clasificatorias, en las que los colombianos golearon 3-0 a Venezuela y rescataron un punto de su visita a Chile.

Junto al extremo de 24 años seguramente viajarán sus compatriotas Frank Fabra , Jorman Campuzano (presentes en las fechas pasadas) y Edwin Cardona, de vuelta con la camiseta tricolor.

La última participación de Villa con Colombia data de marzo de 2019, meses antes de la Copa América. El ex Deportes Tolima sumó minutos en los amistosos frente a Japón (victoria 1-0) y Corea del Sur (derrota 2-1). Luego fue recortado de la lista para la competición continental.

Quien tomó la palabra en las últimas horas fue Fernando Burlando, abogado de la expareja del jugador. En diálogo con el programa radial “De una con Niembro” afirmó, sobre su posible convocatoria internacional: “Villa es convocado a la selección de Colombia y tiene un problema con Daniela. ¿Te parece que puede vivir tranquila allá? Te garantizo que no. Yo pensaba que si Daniela llega a decir que le molesta que vuelva, yo sabía cuál era la actitud que iba a tomar Boca. Pero en Colombia no sé qué puede pasar. Esto en Colombia nos podría traer un problema. No por Villa, pero sí por un obsecuente”.

