VIDEO: Reconocido restaurante abre puertas en Cartagena y resultó en fila con cientos de personas en busca de trabajo

En el centro comercial La Serrezuela, ubicado en el centro histórico de Cartagena, se inaugurará, el próximo mes de diciembre, un local de Andrés Carne de Res.

El emblemático restaurante bogotano convocó a los habitantes de la ciudad para suplir los puestos requeridos para iniciar su operación, por lo cual, este jueves, cerca de 500 cartageneros hicieron fila en inmediaciones del nuevo centro comercial, ubicado en el sector de San Diego de la ciudad amurallada. La fila, como evidencia el video grabado por un ciudadano, se extendió por más de cuatro cuadras a partir del lugar en el que se llevaron a cabo las entrevistas de trabajo.

La aglomeración, evidenciada en el video, fue foco de críticas en redes sociales, porque no se respetaron las medidas de distanciamiento social en contingencia al COVID-19. Entre los comentarios, se destacan aquellos que le reprochan al restaurante no realizar una convocatoria virtual y sin contacto entre las personas.

La convocatoria, difundida por WhatsApp, reclutó a muchos de los trabajadores en el sector de hotelería, hospitalidad y gastronomía, sectores que se han visto duramente afectados por la pandemia. Según el gerente del restaurante, Álvaro Ángel, buscan contratar de 60 a 70 personas, pero, en ningún momento, esperaban la gran demanda de los cartageneros; por lo que durante la jornada del 5 de noviembre recibieron hojas de vida y anunció que, posteriormente, realizarán los llamados para las entrevistas.

“Nosotros citamos un número determinado de gente, pero yo me imagino que, por el desempleo y todo lo que viene sucediendo, una persona le dice al amigo y el otro le dice al otro, y esto fue lo que pasó. Se volvió un voz a voz la convocatoria”, explicó Ángel a Blu Radio, y agregó que evacuaron a las personas para luego realizar la clasificación general.

Yeremi Arnedo, con experiencia como mesera y con 22 años de edad, fue una de las cerca de 500 personas que se formaron en la fila para ser contratados por el emblemático restaurante bogotano.

Arnedo, a quien le suspendieron su contrato en un hotel del norte de la ciudad, donde ejercía como auxiliar de cocina, narra que no tener empleo durante la pandemia “ha sido duro porque tengo un niño pequeño, pero me he defendido con un pequeño negocio en casa. Ahora espero que me llamen para seguir con mi labor, y si no, seguir insistiendo”, le contó la aspirante a Blu Radio.

El desempleo en Cartagena

El turismo es uno de los sectores económicos que más se ha visto perjudicado por la pandemia del COVID-19. Según el Centro de Estudios Económicos y del Trabajo (Cedetrabajo), los desempleados en la heróica pasaron de 34 mil en agosto de 2019 a 85 mil en el mismo periodo del presente año, lo cual se traduce en 51 mil nuevos desocupados. La tasa de desempleo se ubicó en el 20,5 %, mientras que en el año anterior era de 7.3% para este mismo periodo.

Según el estudio, el número de ocupados en Cartagena se redujeron de 423 mil a 343 mil si se compara el presente mes de agosto con el de 2019.

