Romaña a cúpula del Partido Farc: “Es bueno cuidarnos entre todos”

Foto de archivo de Henry Castellanos Garzón alias Romaña ó Edison Romaña / Infobae Colombia/

Fechada en diciembre anterior y dirigida a la cúpula política del Partido de las Farc, a saber Timochenko, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada, Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, hizo fuertes reclamos sobre intentos de asesinato entre desmovilizados y disidencias, descripciones acerca de bienes adquiridos con dineros del narcotráfico, e incluso revelaciones vinculadas al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado así como atentados fallidos a figuras de la política colombiana

El documento publicado por Revista Semana descubre intimidades de las luchas internas de la guerrilla en el tránsito de la ilegalidad a la vida pública, con lo que levanta interrogantes sobre el comportamiento de esta guerrilla con relación a la verdad que debe entregar a la justicia como resultado de la firma de los acuerdos de paz en 2017.

Infobae Colombia presenta aportes destacados de las revelaciones de alias Romaña para que sus lectores descubran cómo entre disidencias y desmovilizados existe una amplia zona gris en la que Castellanos Garzón advierte a sus antiguos compañeros de que “de lado y lado hay rabos de paja” , por lo que es “bueno cuidarse entre todos” .

Campaña negra

Alias Romaña invoca la lealtad que tuvo como guerrillero con sus comandantes para demandar respuestas sobre la “difamación” de la que es víctima por parte de ciertos compañeros, en especial por Carlos Antonio Lozada, uno de los negociadores de la guerrilla ante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

Afirma alias Romaña que “No entiendo por qué entonces ahora, y ya desde hace algún tiempito ustedes se han puesto a denigrar de mí y de otros compañeros, escuchado por mí mismo, por ejemplo donde Carlos Antonio me trata de latifundista y sin ideales revolucionarios y hasta ahora nos han tildado de narcotraficantes desconociéndonos la trayectoria que tenemos, porque es que hasta se ha dicho que desde antes de la firma del acuerdo éramos unos delincuentes” . El guerrillero tiene a su haber órdenes de captura por narcotráfico y lavado de activos, además del tipificado por concierto para delinquir.

Fotografía cedida por la Consejería Presidencial para la Estabilización de Colombia, que muestra al consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila (2d), mientras saluda al exguerrillero de las FARC Pastor Alape (c) y su grupo de trabajo este miércoles, en Bogotá. EFE/ Consejería Presidencial para la Estabilización de Colombia

Solidaridad de cuerpo

Luego de los señalamientos contra Lozada, alias Romaña les recuerda a sus compañeros que guarda secretos sobre movimientos criminales de las FARC, pero que por su compromiso con la “causa revolucionaria” ha sido prudente en su divulgación . Entre dichos secretos, es mencionada la adquisición de tierras de las que Lozada tiene conocimiento: “Yo tengo muchos secretos que como revolucionario creo que deben quedar en ese cofre de silencio. Pero ustedes parece que con tal de arrimarse más al gobierno han decidido desatar una campaña de desprestigio en público y en privado. Para no ir lejos, por ahí estuve escuchando todo lo que fueron a decirle a los estudiantes de La Habana, y qué tal entonces que yo me ponga a responder en público cómo es que son las cosas. Cuándo, cómo y para qué se adquirieron las tierras de las cuales Carlos tiene todo el inventario y la ubicación. Eso es de mala leche, porque es que no es solo el asunto de tierras que si por eso fuera no tengo bolsillos para echar eso y cargarlo para donde ando tratando de continuar el proceso revolucionario” . Aunque alias Romaña no revela de qué tierras habla, es claro que al dirigir sus reclamos hacia Lozada es evidente que las tensiones entre ambos son la causa del descontento del guerrillero.

(FILES) This May 1995 photo released by the Colombian newspaper El Espectador, shows former Colombian presidential candidate Alvaro Gomez Hurtado speaking during a press conference in Bogota, Colombia. - The FARC former guerrilla recognised on October 3, 2020 its responsibility in several crimes, including the murder of Colombian former presidential candidate Alvaro Gomez Hurtado by hitmen in Bogota in 1995. (Photo by - / El Espectador / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / EL ESPECTADOR - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS -DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - CROPPED VERSION

Oro, dólares y asesinatos

Otra revelación sustanciosa de alias Romaña está relacionada con los bienes en metálico de la guerrilla (menciona oro y propiedades) mientras invoca su silencio para demandar el mismo tratamiento por parte de sus compañeros. Al parecer, el guerrillero cuenta con revelaciones sobre cómo fueron ejecutados acontecimientos que cambiaron el mapa político de Colombia:

“Respetémonos y cuidémonos los unos con los otros, porque de todos lados hay rabo de paja. Qué tal que nos pongamos a recordar cómo fue la participación de Carlos Antonio en la muerte de Álvaro Gómez, o el envío de cositas con el hijo de Federico ya estando en la etapa inicial del proceso de paz ( recuerda lo que me contó en el campamento de Santo Domingo muy contento porque iba a coronar y no era precisamente a la reina de Colombia) o qué tal que nos pusiéramos a hablar un poco de las causas de las muertes de varios comandantes, o que hiciéramos las cuentas sobre el oro, los millones de dólares y otros que personalmente le entregué a Carlos Antonio en tiempos de la Conferencia”.

En este momento es claro que alias Romaña dirige sus ataques a Lozada, quien es mencionado repetitivamente en la carta como el elemento de discordia entre las disidencias que aquel dirige y el líder político en Bogotá. Las revelaciones continúan con el atentado fallido contra el exvicepresidente Naranjo así como la adquisición de bienes en la capital destinados a cumplir con este objetivo: “Y habría que hablar de apartamentos, balnearios, casas, lotes, infraestructura en la capital para trabajo urbano, o de los apartamentos para instalar punto 50 para dar de baja a Naranjo, o de los RPG que están en Bogotá, de todo lo cual conoce y tiene manejo Carlos Antonio sin que ello aparezca en ningún inventario o registro”.

En el siguiente apartado, Romaña señala a Pastor Alape y Timochenko, que presuntamente recibieron recursos posterior a la firma del acuerdo con el gobierno Santos:

“ Y esta es solo la puntica de todos los asuntos que estamos en mora de tratar, porque también hay temas que tienen que ver directamente con Timochenko y con Pastor. Por ejemplo los recursos en dinero y oro que se entregaron después de la firma de Acuerdo en Cauca, Nariño, Antioquia”.

Cúpula política del Partido Farc. De frente: Alape, a su derecha Lozada. / Foto archivo Infobae/

El guerrillero no elude responsabilidades y está dispuesto a responder los señalamientos de la carta: “A mí la diplomacia ya se me acabó, así en el resto de compañeros todavía exista de sobra, así que para no enredar a más nadie si existe algún reclamo, aclaración o acuerdo, espero la respuesta sea directa para mí, como para ROMAÑA, por el conducto que ustedes vean para rápido y seguro, sin involucrar a más nadie, para que ningún problema se agrande. Ustedes saben que éramos una sola familia y nos conocemos las mañas, así que tal como nosotros sabemos qué hacen y qué no hacen o comen ustedes, también allá saben lo que nosotros hacemos o no hacemos o comemos”.

El guerrillero informa de planes que buscan darlo de baja, orquestados, según él, por Lozada, pero lo hace a la manera de reclamo, sin entrar en confrontaciones con sus antiguos compañeros.

04/09/2020 Un guerrillero del Frente 36 de las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

Las revelaciones de alias Romaña, quien es reconocido por su beligerencia, apuntan un escenario de manejos turbios por parte de la cúpula desmovilizada del Partido Farc, al tiempo que plantea interrogantes sobre la verdad entregada por los líderes ante los tribunales de Justicia y Paz.

Lea más

Rodrigo Londoño y Julián Gallo no se presentarán ante la Fiscalía por magnicidio de Gómez Hurtado

Estos son los diez equipos colombianos más costosos en 2020

Cuadrado y Barrios brillaron con sus equipos en la Liga de Campeones

Nacional y Millonarios le dicen adiós a la Sudamericana