Luego de 27 años, Estado reconocerá la pensión de sobreviviente a un hombre gay

Un hombre agita una bandera LGBTI durante la marcha del orgullo gay el domingo 1 de julio de 2018, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Álvaro Casadiego López y Luciano Villada Castaño fueron pareja por más de siete años, hasta que, en julio de 1993, Villada, quien era funcionario del Congreso, falleció. El hombre alcanzó a pensionarse meses antes de su muerte; sin embargo, a Casadiego, su pareja, no le reconocieron la pensión de sobreviviente hasta 2011, luego de batallas jurídicas donde le negaron el derecho pensional, por ser homosexual.

El Consejo de Estado tumbó un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en 2015 le negó 15 de años de pensión a Casadiego.

El problema radicaba en que hasta el 13 de junio de 2008 fue reconocido el derecho de las parejas del mismo sexo a sustituir la pensión para el otro miembro del hogar. Por lo tanto, aunque se hubiera probado que convivían juntos, por ley, no se tenía el derecho de recibir la jubilación de la persona fallecida.

Eso cambió con la sentencia C-336 de 2008 de la Corte Constitucional, en la que se hablaba sobre seguridad social para parejas homosexuales. Sin embargo, para el Tribunal Superior de Cundinamarca, dicha medida no era retroactiva, es decir no tenía validez, y, por tanto, Casadiego no podía acceder a la pensión que le dejó su pareja desde 1993, por lo que la batalla legal continuó.

En el fallo, el Consejo de Estado relató que desde la primera vez que Casadiego le pidió la jubilación de su pareja al Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon), le fue negada. En el documento el tribunal de Justicia explicó que el fondo le respondió que la Constitución Política indicaba en su artículo 42 que “ la familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer ”, reglamento que cambió en el 2011.

En ese mismo año, el fondo le dijo a Casadiego que sí recibiría la pensión, pero solo desde el 2008, año en que fue expedida la sentencia C-336, una decisión que para Fonprecon “ no comporta una discriminación por la orientación sexual del actor, sino, simplemente, el cumplimiento y respeto por los efectos futuros fijados en la mencionada sentencia ”, informó el diario El Espectador.

Casadiego, al respecto de la decisión, demandó a Fonprecon en 2012, sin embargo, murió en 2013 esperando la sentencia en primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el caso pasó a manos de sus familiares.

En 2015, el Tribunal le negó a la familia que el retroactivo de la pensión les fuera otorgado desde 1993, sin embargo, por apelación a ese fallo, el caso llegó al Consejo de Estado, que el 15 de octubre de este año, ordenó que le fueran entregados todos los pagos desde 1993, a la familia de Casadiego .

“ El hecho de que la muerte de uno de los miembros de la pareja del mismo sexo haya acaecido antes de la notificación de la sentencia C-336 de 2008 no constituía una razón admisible para negarle al miembro supérstite la pensión de sobrevivientes ”, señaló el alto tribunal en su fallo.

El Consejo de Estado determinó no solo que Fonprecon tendría que darle los reactivos de sustitución de la pensión a la familia del demandante, sino que también tendría que realizar un acto público donde acepten su responsabilidad, pidan disculpas y reconozcan la memoria de Casadiego. La entidad también tendrá que difundir la sentencia en sus medios por un año ininterrumpido, como parte del proceso de reparación integral.