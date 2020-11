Con ‘Te tengo ganas’, Pipe Peláez se une a Mr. Black para deleitar a sus seguidores

'Te tengo ganas' de Pipe Peláez y Mr. Black.

La champeta y el vallenato colombiano se unieron para deleitar a los amantes de estos géneros musicales. Felipe Peláez y Mr. Black colaboraron con el nuevo sencillo ‘Te tengo ganas’ que ya está disponible en el canal de YouTube del vallenatero.

‘Pipe’ Peláez, como le dicen de cariño sus seguidores, unió su contenido romántico al característico estilo champetero de Mr. Black y produjeron, en compañía de Humberto Rada, esta canción que, según los artistas, trae un mensaje reflexivo a no ocultar los sentimientos por el ser amado. Además, es una perfecta mezcla para cantar, dedicar y bailar en esta temporada.

“Estamos estrenando un nuevo hijo musical y la situación se nos iba saliendo de las manos por la estrategia de expectativa, pero afortunadamente ya aclaramos el malentendido. Gracias a Dios todo va por muy buen camino”, dijo Peláez a La W.

Para posicionar la canción y generar expectativa en los seguidores, los artistas armaron un ‘complot’. La hija de Peláez subió un video a su cuenta de Instagram en la que aparecía bailando ‘Las sailor moon’, canción interpretada por la esposa de Mr. Black. Tan pronto subió el video, ‘Pipe’ escribió en la publicación: “ombe borra esa vaina”; comentario que desató críticas y comentarios. Sin embargo, días después el cantante vallenato aseguró que esto hizo parte de una estrategia de marketing para posicionar ‘Te tengo ganas’.

“Aprovecho para aclarar y pedirles disculpas a aquellos que se han molestado por esta estrategia, es cuestión de marketing, esto no me lo invento yo pero sí que ha funcionado. Cero pelea, cero conflicto, yo no soy de eso, no soy musicólogo, no soy historiador, solo soy un loco enamorado de la vida que trato de hacer buena música”, agregó el cantante vallenato en un video publicado en su instagram.

El cantante vallenato, además, expresó su profunda admiración por Mr. Black y reconoció la capacidad de acople que tiene el artista cartagenero.

“Nosotros llevábamos unos tres años conversando con Mr Black, a quien admiro muchísimo por todo lo que hace, es un guerrero de la industria, es un soñador como yo, es atrevido porque se ha salido de sus parámetros y eso es de admirar”, aseguró Pipe.

Además, recalcó su gusto por la champeta e invitó a sus fans a que no se tomen todo tan personal.

“ Los que me conocen saben lo mucho que me gusta la champeta y todos los ritmos nuestros y que, por supuesto, hacen parte de nuestra cultura Caribe. Dejemos los mal entendidos, pásenla por inocentes, disculpas si molestamos a algunos pero son cuestiones de mercadeo porque esto no lo inventé yo. A los artistas de la champeta gracias por participar y unirse. Allí la logramos. Mr Black, mi admiración y respeto para ti”, concluyó.

En el videoclip se aprecia a los artistas en una explosiva muestra de baile, en el que se evidencia que los intérpretes se gozaron hasta el final la grabación del mismo, en compañía del acordeonero Manuel Julián Martínez y varias bailarinas que derrochan pasión, sensualidad y mucha diversión.

El clip de ‘Te tengo ganas’ ha sido reconocido en los comentarios por la creativa escenografía y juego de luces con el que cuenta. Los artistas dicen que eligieron esta fecha para publicarla porque quieren que acompañe las celebraciones decembrinas de los colombianos y de la comunidad de habla hispana.

Ahora, Peláez le asegura a sus seguidores que el 2021 estará cargado de música vallenata para sus fans y espera realizar más colaboraciones como la que realizó recientemente.