“Colombia in My Arms” abrirá la séptima edición del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos en Colombia

El Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos Colombia se llevará a cabo del 5 al 13 de noviembre del 2020. Foto: cortesía Festival.

La séptima edición del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos de Colombia se presentará de manera virtual, desde el 5 al 13 de noviembre, bajo el lema “Tienes derecho a verlo”, informaron los organizadores.

En esta edición el Festival abordará temas como el conflicto, la paz, la migración, la diversidad sexual, el abuso de poder y la libertad de expresión como algunos de los ejes temáticos que son urgentes en el país.

Este evento organizado por la Fundación Impulsos contará con la presentación de más de 60 películas, tres clases magistrales, tres talleres y 24 charlas, que abordarán diversos temas alrededor de los Derechos Humanos y tres talleres.

Así mismo, el Festival contará con más de 75 invitados de diferentes países, que participarán en varias actividades del evento.

Este evento ha buscado, desde 2013, evidenciar a través del séptimo arte algunas realidades sociales ineludibles, especialmente para Colombia, donde se han recrudecido diferentes tipos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Las categorías del séptimo arte que harán parte de esta edición son corto de ficción, corto documental, largometraje documental y de ficción y animación, que a su vez tendrá una categoría internacional y nacional.

En estas, participarán más de 10 países, entre los que se encuentran Brasil, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Francia, Irán, Ecuador, México, España y Colombia.

En esta oportunidad el Festival se inaugurará con la película “Colombia in My Arms”, dirigida por Jenni Kivisto y Jussi Rastas, galardonada como “Mejor documental nórdico 2020” del Festival de Cine de Gotemburgo, considerado uno de los premios más prestigiosos.

De igual manera, en esta oportunidad el Festival se desarrollará de manera virtual a través de la página oficial https://www.cineporlosderechoshumanos.co/, lo que permitirá promover donaciones a causas sociales y vinculadas a la sección de películas que se proyectarán.

“Este no es un cine en el que uno se siente a ver mientras come palomitas. No es un cine de entretenimiento, es entrar a conocer las realidades más duras de la humanidad, porque nos llegan películas de todo el mundo” , aseguró la directora general del Festival, Diana Arias.

Así mismo, se dictarán tres talleres de manera gratuita y con inscripción durante la programación: escritura para nuevos medios, sonido y música para cine, y cine para líderes sociales y comunitarios.

Por último, los interesados en acceder de manera ilimitada a las películas y contenidos del Festival tendrán que abonar a través de la plataforma del evento $29.900 para poder disfrutar del contenido en cualquier momento. De igual manera, las charlas programadas serán transmitidas por las redes del evento.

