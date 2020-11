Armando Benedetti denuncia saboteo en el trámite de la reforma al código electoral en el Congreso

El senador Armando Benedetti anunció su retiro del partido de 'la U'

El pasado miércoles, se aprobaron 102 artículos del proyecto de ley correspondiente a la reforma al código electoral colombiano, con 18 votos a favor en el Senado y 34 en Cámara. El proyecto, que ha sido tratado en el Congreso con urgencia, ha recibido mil proposiciones por parte de legisladores.

Según Armando Benedetti, coordinador ponente del proyecto de ley, en menos de 24 horas llegaron 684 nuevas proposiciones, que se suman a las 529 presentadas inicialmente , de las cuales se acogieron la mayoría de estas, presentadas tanto en la Cámara, como en el Senado.

Por esta cantidad de peticiones, Benedetti asegura que se trata de un posible saboteo y que la lluvia de propuestas se trata de una dilatación del trámite. “Durante dos meses nos sentamos, desde el 11 de septiembre, con el Senado y desde el 13 de octubre con la Cámara. (...) Me metieron 680 nuevas proposiciones, eso se llama saboteo. Estuve dos meses preparando una ponencia, donde hubo más o menos 500 y el uno me mete 20, Juanita me mete unas 40, eso se llama saboteo ”, afirmó el senador barranquillero en la sesión conjunta de las comisiones primeras.

Incluso, señaló que muchas de estas propuestas se habían aprobado y acogido a la reforma del Código Electoral con anterioridad y dice que recibir 1.000 proposiciones para un proyecto de más de 200 artículos es una novedad.

A pesar de la importancia de la reforma a la manera de sufragio y los lineamientos electorales, los congresistas no han ejercido resistencia mayor en el caso. Sin embargo, durante la discusión de las Comisiones Primeras conjuntas, se llevó a cabo por mayorías la eliminación del artículo 22, el cual buscaba la creación de Consejos Seccionales del Consejo Nacional Electoral.

Según un comunicado de prensa del Senado de la República, la eliminación se dio al considerar que no hay argumento económico, ni jurídico, ni de estructura administrativa para agregar cerca de 68 nuevos magistrados a la corporación; lo cual correspondía a una ampliación de 79 magistrados más de los que hay en la actualidad.

“No encontramos justificación alguna para crear esta burocracia innecesaria y que no tiene soporte suficiente, además de los enormes costos fiscales que ello implica”, aseveró la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde.

Ante esto, Benedetti anunció, por medio de su cuenta de Twitter, el inicio del estudio de los artículos y recalcó su negativa a crear más burocracia. “Comienza un nuevo mes. Hoy empezamos en el congreso el estudio del Código Electoral. En la ponencia se quitaron todos esos artículos ‘raros’. ¡No se creará un peso ni un puesto más!” trinó el senador disidente del Partido De La U.

En otra oportunidad, el legislador aseguró que en la reforma “no se crea un puesto más ni se gasta un peso adicional en las elecciones. Al contrario, serán más transparentes y tendrán garantías para todos”.

Al final de la sesión, Benedetti dio el balance de la jornada y resaltó la imposición de la equidad de género en la Registraduría. “Aprobamos 222 artículos del #CódigoElectoral, se eliminaron los Consejos Seccionales y se impulsó la equidad de género en la Registraduría. ¡Falta poco!”

Aprobamos 222 artículos del #CódigoElectoral, se eliminaron los Consejos Seccionales y se impulsó la equidad de género en la Registraduría. ¡Falta poco! 💪🏻 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 4, 2020

A esto se opuso Iván Name, senador por el mismo partido, quien argumentó que “no le tengamos miedo a crear y a mejorar las instituciones. Los pueblos se desarrollan con las instituciones”.