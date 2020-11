Suspenden el proceso disciplinario en contra de los soldados que abusaron sexualmente de niña embera

Un grupo de indígenas realizó un plantón para rechazar la brutal violación de una niña de 12 años del pueblo embera-chamí por parte de siete soldados colombianos, que ya fueron enviados a la cárcel. La protesta se realizó en una amplia plazoleta a pocos metros de una sede del Ministerio de Defensa en Bogotá. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Tras una tutela impuesta ante la Procuraduría por parte de la defensa de los siete soldados acusados de haber abusado sexualmente de una niña embera chamí de 12 años de edad, en el departamento de Risaralda, se detuvieron las audiencias disciplinarias en contra de estos integrantes del Ejército Nacional de Colombia.

Lo que alega la tutela es que la Procuraduría no ha tenido en cuenta dos testimonios que, supuestamente, tiene la defensa de los uniformados, que serían probatorias para defender a los hombres que habrían abusado de la niña el domingo 21 de junio, después de que la menor indígena fuera a recoger unas guayabas cerca al colegio donde estaban apostados los soldados.

Según denuncia la defensa, la Procuraduría había dicho que esas pruebas no se podrían incluir porque llegaron tarde. Los nuevos testimonios a favor de los soldados fueron solicitados para escucharse cuando el momento procesal para adjuntarlas en el expediente del proceso ya había caducado, lo que tendría como consecuencia que no fueran tomados en cuenta.

Para la Procuraduría, la defensa quería incluir nuevas pruebas a última hora, cuando estaban a punto de empezar los alegatos de conclusión en el proceso disciplinario en contra de Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, Luis Pérez Holguín, Juan David Guaidi Ruíz, Óscar Eduardo Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández.

La tutela impuesta por los defensores de los soldados acusados de abuso sexual, se presentó ante el juzgado 26 del circuito de Bogotá que, en respuesta al alegato, decretó medidas cautelares para suspender las audiencias disciplinarias hasta que se le dé una respuesta al recurso legal utilizado por la defensa de los militares.

“No nos han enviado ninguna notificación con respecto a la decisión, no se puede continuar la audiencia de alegatos”, explicó el procurador Herman Rincón Cuellar, quien lidera la indagación disciplinaria.

Los hechos se dieron el 21 de junio, cuando la niña, según le narró al médico encargado de su caso, Campo Elías Ochoa, fue a recoger guayabas cerca de donde se encontraban los siete soldados acusados de abusar sexualmente de ella. Los uniformados, que ya aceptaron cargos en una de las audiencias, fueron llamados ‘bandidos’ por el Fiscal General de la Nación que, tras la confesión, advirtió que “no vamos a ceder en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

De la niña se sabe, según el médico que tomó su testimonio hace un mes, que se encuentra en un estado físico y mental estable. Los soldados, antes de la detención del proceso por la tutela, se veían incriminados en situaciones que agravaban el crimen en contra de la menor. En una de las últimas audiencias, se conoció que algunos de los soldados responsables del abuso sexual habían llamado por celular a otros para participar en la violación de la menor, ocurrida en Pueblo Rico (Risaralda).

“Al ratico llegaron los otros soldados, eran 9 personas, todos tenían uniforme de soldado, yo solo pude verle la cara a tres de ellos, como era oscuro no veía muy bien (...) Uno de ellos me tapó la boca para que no gritara, ellos me decían que no le dijera a nadie, que eso era un secreto”, declaró la menor.

Según el Rincón, procurador del caso, la niña habría estado en poder de los soldados durante varias horas, lo que habría permitido que hicieran llamadas a otros uniformados para hacerles la propuesta.

De la misma manera, se esperaba que antiguos testigos que reaparecieron a decir que habían dicho mentiras a la Fiscalía en sus primeras declaraciones, iban a testificar de nuevo pero, esta vez, diciendo toda la verdad. Juan Sebastián Imbachí, un testigo en el caso, por ejemplo, le explicó a las autoridades que había omitido información porque había recibido órdenes de sus superiores respecto a temas de los que “no se podían hablar”.