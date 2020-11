Avistamiento de ovnis en Cali. Explican de que sé trató el video que se hizo viral

Momento donde se ven luces inusuales surcar el cielo de Cali. Foto: captura de pantalla del video de redes sociales.

Este domingo, ciudadanos caleños y de algunos sectores del Valle del Cauca, reportaron, a través de redes sociales, videos de inusuales objetos luminosos que sobrevolaban el cielo de Cali. De acuerdo con los autores de las grabaciones, se trataría de objetos voladores no identificados, más conocidos como ovnis.

“¿Qué será? ¿una bomba atómica?”, exclama una mujer en el audio, a lo que un hombre le responde: “Ovnis”. Segundos más adelante en el video, otra persona señala: “Ayy, se nos metieron al mundo”.

Durante los tres minutos de la grabación, los diálogos entre las personas continuaron entre las bromas y el asombro por saber si, realmente, las luces que veían eran de las naves de visitantes de otro planeta.

“¿Qué es eso? ¡Mirá ese poco!”, exclama el hombre que graba el video. “¿No será el alumbrado de Jorge Iván Ospina” (alcalde de cali)?, cuestiona un adolescente. Según los comentarios de las redes sociales, los objetos luminosos pasaron cerca de los techos de los ciudadanos.

Ciudadanos de Cali, reportaron la supuesta presencia de ovnis en la ciudad caleña el pasado primero de noviembre.

Entre las especulaciones que se oyeron sobre qué eran esas luces que surcaron el cielo de Cali durante el día posterior a Halloween, se habló de que podría tratarse de globos estratosféricos del Proyecto Loon, una iniciativa de Google que, desde el 2013, busca llevar internet a las poblaciones rurales y recónditas del planeta a través de globos de Helio. Aunque la teoría tenía sentido, el proyecto de Google apenas ha hecho pruebas en algunos países como Nueva Zelanda, Brasil, Australia y Puerto Rico.

Sin embargo, este lunes se conoció la explicación, de acuerdo con el diario El País, de que las luces fueron, en realidad “linternas volantes” lanzadas por hincha del América de Cali. De acuerdo con mensajes posteados en las redes sociales, se trató de un evento de la barra Averno Central, del América, que cumplía 22 años y decidió homenajear a los hinchas fallecidos.

“Hoy día celebración de nuestros 22 años, rendimos un lindo homenaje a todos los hinchas y barras que han perdido su vida, de alguna manera llevar la camiseta nos hace familia. Averno Central, una hinchada diferente a las demás” , publicó la barra a través de su cuenta de Twitter.

Tweet de la barra ‘Averno Central’ del América de Cali, dando a conocer el evento que hicieron en la conmemoración de su cumpleaños número 22. Foto: Twitter del Averno Central.

Las linternas volantes que se vieron durante la jornada, hicieron parte de este homenaje que hizo la hinchada del América de Cali, a aquellos integrantes de la barra que han perdido la vida.

“A los que se fueron, nunca, nunca, pero nunca, los vamos a olvidar.” , trinó el Averno Central, acompañado de una imagen de las linternas.

El cuerpo de bomberos de Cali informó que no hubo una emergencia o incidente ocasionado por los globos lanzados en la noche del domingo.

Los humanoides del Zarzal

Imagen de referencia. De acuerdo con los habitantes del Zarzal, en el Valle del Cauca, las apariciones de extraterrestres se han visto en la ciudad desde el año 2012.(Shutterstock)

En el corregimiento de Guasimal, en el municipio de Zarzal, al norte del Valle del Cauca, desde el año 2012, los habitantes de la zona han asegurado que seres extraños, de más de dos metros de altura, con voz robotizada y ropas de color negro, han hecho apariciones en la zona.

“Se nos ha autorizado venir a entregar un mensaje de sacrificio por la humanidad, amor y lealtad. Quiéranse unos a otros porque muy pronto se acabará la raza humana; sacáremos una poca semilla de ella”, se escucha en una de las grabaciones que Diego Mondragón, dueño de una finca de la zona, le hizo a estos seres extraterrestres, tal y como dio a conocer el periódico El Tiempo.

De acuerdo con el diario, Mondragón aseguró que el humanoide estableció un pequeño diálogo con él, en el cual le dijo que ellos habitan hace más de 60 años en Guaisamal, donde tienen una base subterránea de más de 5.000 metros cuadrados, donde tienen “su nave nodriza” .

Aunque al lugar han asistido ufólogos, expertos en hacer análisis sobre avistamientos, no se ha podido corroborar la veracidad de este y otros testimonios; sin embargo, tanto los habitantes, como las autoridades del lugar, no descartan la veracidad de las apariciones.