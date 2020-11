Récord en pandemia: 528 comparendos en Halloween bogotano

Jóvenes disfrazados por la celebración de Halloween posan hoy en inmedaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La cifra presentada por el Secretario de Seguridad del Distrito, Hugo Acero, abarcó el largo fin de semana vivido en la capital de la república que conecta la popular fiesta de disfraces con la conmemoración religiosa de la fiesta de todos los difuntos. Acero enfatizó que: "Hay 528 comparendos, una cifra importante, básicamente porque lo realizamos en la noche del día viernes y de ayer. Fundamentalmente fueron las zonas de rumba y algunos establecimientos cercanos que no estaban cumpliendo con las medidas». El mismo que afirmó no ver noticieros en las mañanas para evitar el estrés, recalcó que el comportamiento durante la celebración del sábado fue ejemplar; sin embargo, la criminalidad no se detuvo en lo tocante al microtráfico de droga en la capital: “Definitivamente los niños no salieron a la calle, es algo muy bueno, aceptaron las recomendaciones que se dieron de parte de la Alcaldía Municipal y nos quedó más fácil ejercer la actividad de control, como más de 6.000 gramos de estupefacientes incautados ”, subrayó el coronel Nelson Quiñónez, comandante operativo (e) de la Policía de Bogotá.

Así mismo la Alcaldía Mayor presentó cifras de establecimientos clausurados entre el viernes a domingo en Bogotá en el marco de las jornadas de vigilancia y control ejecutadas en coordinación con policía y ejército para la contención del crimen: fueron sellados 121 establecimientos comerciales e incautados 384 botellas de licor adulterado, así como fueron intervenidas un total de ocho fiestas clandestinas : “Estos controles que se realizan todos los fines de semana y que buscan disminuir las cifras de homicidios y otros delitos, se fortalecieron este fin de semana, con ocasión de la celebración del Día de los Niños y Niñas”, expresó la Alcaldía a través de su comunicado oficial.

Pese a las recomendaciones de las autoridades de evitar la salida a las calles de los menores, los registros de 115 menores de edad conducidos a la Comisaría de Familia por deambular en las calles son notorios. En el reporte también señaló que fueron atendidas e in tervenidas 46 riñas por parte de la policía . Y la violencia no cesó con la incautación de 485 armas blancas, así como 54 personas fueron capturadas por diferentes delitos, como microtráfico, hurto, agresiones. La policía informó de 20 casos de recuperación de mercancía por hurto, con el agregado de que el inventario contó con tres carros que regresarán a sus dueños, así como una motocicleta de mediano cilindraje.

Riñas, fiestas clandestinas, caravanas, microtráfico y más, fueron los hechos de seguridad del fin de semana de Halloween y Todos los Muertos en la Capital colombiana. / Foto Archivo Infobae.

Además la Alcaldía presentó un consolidado que inició desde el jueves 29 de octubre y concluyó en la madrugada del pasado 1 de noviembre en el que las cifras aumentan: 2.030 comparendos y 384 vehículos fueron inmovilizados en las calles de la ciudad. Este tuvo en cuenta fenómenos asociados a la popular fiesta, pero inéditos en el marco de la pandemia como desfiles de motos, marchas a pie por distintos sectores de la capital (las populares “caravanas”) , entre otros, que contradicen el espíritu de prevención que intentó promover la autoridad capitalina para uno de los últimos puentes del año en Colombia.

