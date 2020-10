Pimentel denunció ‘amaños en el fútbol colombiano’ y amenazó con retirar a su equipo del torneo

Eduardo Pimentel es el máximo accionista de Chicó F.C.

El fútbol colombiano sigue en problemas graves. En esta ocasión el escándalo llegó de la mano de Eduardo Pimentel, máximo accionista del Chicó, quien denunció corrupción y amaños en los partidos de la liga de fútbol del país.

Estas explosivas declaraciones las entregó a Blu Radio y anunció que piensa retirar a su equipo del torneo a raíz de las supuestas palabras de Tulio Castrillón, presidente del equipo de Manizales Once Caldas, en las que se refirió a la existencia de un supuesto grupo de WhatsApp en el que algunos dirigentes de fútbol arreglarían los resultados.

En su cuenta de Twitter, el polémico dirigente deportivo dijo que quedó “estupefacto” al escuchar a un dirigente hablar de un “chat privado donde están las pruebas de que en el FPC se arreglan los partidos”. Finalizó su trino preguntando por la presencia de la Fiscalía.

“Estupefacto quedé ayer en plena asamblea de la Dimayor cuando escuché a un presidente de un club acusar a otros compañeros de tener un chat privado donde están las pruebas de que en el FPC se arreglan los partidos y se compran árbitros. Delicadísimo de toda gravedad. ¿Dónde está la Fiscalía?”.

En la entrevista con la emisora, el dirigente dijo además que emitirá un comunicado oficial donde se referirá al retiro de su equipo de la liga y además pidió que los responsables pongan la cara.

El señor Tulio Castrillón claramente dijo que tenía un chat privado donde tenía escrito los equipos que arreglaron árbitros y acomodaron equipos. Entonces, ¿ante qué entramado estamos nosotros? Todos defendiendo las amenazas que hizo el máximo accionista del Caldas a algunos dirigentes del fútbol.

Insistió que el partido entre el Once Caldas y el Deportivo Pereira fue arreglado, pues este último equipo está luchando por no descender a la segunda división. Pimentel, recoge El Espectador, insiste en que la demanda que el Pereira le ganó al Once Caldas por la utilización indebida de un jugador fue una conspiración.

A Hubert Bodhert lo aprecio, pero está inmiscuido en una situación cochina del fútbol. La carga la tienen Once Caldas y él. Ningún equipo la embarra con una inscripción con un jugador que no podía entrar, eso fue algún enredo que hicieron. Le regalaron esos puntos a Pereira.

El dirigente dice que detrás del hecho hay una intención del dirigente Castrillón en quedarse con el equipo de Pereira.

“Hablando del descenso y el promedio, el presidente del Pereira, o el encargado, saltó y dijo yo no soy ningún llorón solo que utilizó los recursos regulares para defender al Pereira. Pero recuerdo que él se me acercó en la asamblea del 2019 que había que acabar con el promedio y a los tres meses ya no le importaba. Le dije ¿Qué será el negocio que tiene? Y como ya me habían dicho que había otro negocio del que no sabremos sino en un futuro porque ni Tulio (Gómez), ni Jaime (Pineda), ni Raúl (Giraldo) van a ser tan brutos de poner al Pereira a nombre de ellos porque va a quedar en evidencia que fueron ellos los que manejaron a Hubert Bodhert para regalarle los tres puntos a Pereira”.

