El embajador de EE.UU en Colombia pidió a políticos colombianos no involucrarse en sus elecciones

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, le solicitó a los colombianos, pero en especial a los dirigentes políticos, que no se involucren en el proceso de las elecciones presidenciales que se realizarán en su país el próximo 3 de noviembre.

“El éxito de las relaciones entre EE. UU. y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basado en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos a evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses”, escribió Goldberg.

El pasado sábado 24 de octubre , los congresistas demócratas, Gregory Meeks y Rubén Gallego, se refirieron a acciones concretas de legisladores del Centro Democrático en las que han mostrado su afinidad por la candidatura del presidente de Donald Trump y, en contraposición, han calificado a Joe Biden como “aliado del castrochavismo”. Ambos congresistas publicaron una columna en CNN en la que también pidieron a los políticos colombianos mantenerse alejados y dejar de intervenir en las elecciones presidenciales de los estadounidenses.

Otro ejemplo de injerencia lo protagonizó el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, el pasado 9 de septiembre, durante un conversatorio con la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), en el que aseguró que funcionarios del gobierno Duque están “ofreciendo ayuda” para la reelección en Estados Unidos de Trump.

“Hay un aspecto que a mí me preocupa enormemente, porque me han llamado de Washington y me han dicho, usted que fue el arquitecto de la política bipartidista, hay voceros del Gobierno actual de Colombia que están llamando a la campaña de Trump a ver cómo pueden ayudar”, dijo el expresidente Santos en la presentación de su libro, “Un mensaje optimista para un mundo en crisis”.

Por otro lado, la semana pasada un grupo de colombianos residentes en los Estados Unidos le enviaron al embajador, Francisco Santos, una carta en la que le solicitan que prohíba a los funcionarios nacionales, como el representante Juan David Vélez, “congresista por colombianos en el exterior”, intervenir en ese proceso electoral.

A una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos así van las encuestas: en promedio nacional, Biden le va ganando a Trump por 9,8 puntos (52,1 contra 42,3). En los estados más importantes, llamados swing states, que son los que definirán la elección, todo va así:

Florida: Biden, 48,9 por ciento y Trump, 46,8 por ciento;

Pensilvania: Biden, 49 y Trump, 44,7;

Arizona: Biden, 49,5 y Trump, 44,8.

Míchigan: Biden, 50,4 y Trump, 42,6.

Wisconsin: Biden, 49,3 y Trump, 44,7.

Minnesota: Biden 48 y Trump, 42.

Carolina del Norte: Biden, 48,7 y Trump, 46,9.

