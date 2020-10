Sin evacuación, así será la jornada de simulacro nacional

Este año, las tareas en las casas, entidades comunitarias y oficinas estarán encaminadas a la verificación de rutas de evacuación, kit de emergencias, sistemas de alerta temprana, entre otras. Archivo EFE/Mauricio Dueñas.

Cada octubre, durante los últimos nueve años, se ha llevado a cabo una jornada de Simulacro Nacional de Evacuación. Esta vez, pese a la coyuntura por la pandemia, no será la excepción. Sin embargo, en el evento de hoy, que irá de 9 a 11 a.m., el énfasis será la Autoprotección y no la evacuación, como era habitual.

Lo que se busca, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que organiza la jornada año tras año, es promover prácticas de autoprotección que fortalezcan las capacidades de preparación y respuesta ante cualquier emergencia. Se pretende, además, mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad.

Según Eduardo José González, director de la UNGRD, “desde los departamentos y municipios, en las empresas y oficinas, con las organizaciones comunitarias y al interior de los hogares con las familias, se harán simulaciones de qué haría usted en caso de presentarse una situación de emergencia”.

En dichas simulaciones, se reitera, nadie tendrá que desplazarse a un punto de encuentro. Este año, las tareas en las casas, entidades comunitarias y oficinas estarán encaminadas a la verificación de rutas de evacuación, kit de emergencias, sistemas de alerta temprana, entre otras.

En esta jornada también se apostará por la implementación de un plan de emergencias bajo los protocolos de salubridad por la pandemia, que incluye los elementos de protección personal como tapabocas, alcohol y gel antibacterial.

“Al momento, de acuerdo con el reporte de inscritos, más del 90% de los municipios del país van a participar de esta versión del Simulacro Nacional , es decir, 1.017 municipios de los 1120 existentes”, aseguró Eduardo José González.

Además de los 32 departamentos de Colombia, ya están inscritas 9.000 entidades públicas y privadas, junto con más de 6.900 organizaciones sociales y comunitarias, según la UNGRD.

Recomendaciones para las empresas

Verificar:

- Sistemas de comunicación interna de los planes de gestión del riesgo. - La señalización interna y externa relacionada con el PGR. - Los sistemas de alarmas establecidos en el PGR. - El estado de los instrumentos de monitoreo y control de eventos potencialmente peligrosos en la empresa. - El estado de la cadena de llamado y su efectividad en casos de emergencias. - Las condiciones de las rutas de evacuación y el punto de encuentro. - Plan de gestión del riesgo actualizado a la realidad de la empresa con la actualidad de la pandemia. - La dotación de los brigadistas.

Recomendaciones para familias y ciudadanía

Verificar

- Lista de números emergencias. - Lista de datos familiares. - Los riesgos externos a la vivienda. -Los riesgos internos de la vivienda. - Plan o ruta de evacuación. - Punto de encuentro. - kit de emergencia familiar (botiquín). - Sistema de alerta o aviso. - Seguros de vida y del inmueble entre otros. - Medidas para cada peligro.