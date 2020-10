Jessica Cediel confirma que tiene Covid-19

Foto: Instagram Jessica Cediel.

Tal y como se ha visto, el coronavirus afecta a cualquier género, estrato socioeconómico, raza, orientación o religión. Pese a los cuidados, siempre hay un porcentaje de riesgo, y mientras algunos cuentan con la suerte de no resultar afectados, otros se suman a la extensa lista de contagiados.

Una de ellas es Jessica Cediel, quien a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, confirmó que tanto ella como su hermana Melissa, presentan síntomas comunes de la enfermedad.

“Me quedé en dos oportunidades sin respirar, fueron dos momentos de crisis. No me entraba aire por la nariz, me asuste y en un momento lloré”, comentó la conductora de entretenimiento. Lo mismo le sucedió a su hermana.

La presentadora compartió con sus seguidores el momento exacto en el que iba en su carro en camino a realizarse la prueba en Estados Unidos, donde hay varios puestos especiales para practicar el test, sin costo alguno.

“Literalmente no huelo nada, nada me sabe, estoy congestionada [...] Ella tiene tos (Melissa) y un poquito de dolor de pecho, entonces en este momento vamos a hacernos la prueba”, reveló la presentadora en las grabaciones.

Y agregó que lo único responsable es asumir la situación. “Uno no se quiere contagiar, simplemente pasa, es una pandemia y desgraciadamente hay que afrontarla y seguir viviendo”.

Poco tiempo después, en un texto que compartió en esa la misma red social, dio por hecho, que pese a los cuidados cumplidos durante esta temporada, en algún momento todos van a resultar contagiados, como ella.

“Tratamos de seguir con nuestras vidas en medio de esta ‘nueva normalidad’, pero ninguno de nosotros sabe lo que pasará con la vida de nadie. En mi caso, pues sí resulta ser positivo, será otra batalla más para luchar en este 2020 y sea lo que sea, solo pido que sea para la gloria de Dios, porque Él se fortalece en mi debilidad”, expresó.

Por el momento se desconoce si su hermana Melissa también dio positivo en la muestra, lo que sí queda en evidencia es que Jessica se encuentra afrontando la situación con la mejor de actitud y probablemente compartirá con sus fanáticos parte del proceso de recuperación.