Caso Odebrecht: los argumentos de la Fiscalía y la defensa en el juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI

Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante la entrevista con Noticias UNO.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, quien es señalado de interés indebido y contrato sin cumpliento de requisitos legales, por la adjudicación de la Ruta del Soll ll a la empresa Odebrecht. La Fiscalía General de la Nación lo acusa de saber y permitir el pago de millonarios sobornos a cambio de que la empresa brasileña se quedara con el proyecto. Andrade se declaró inocente.

El argumento que presentó la Fiscalía, previo a la audiencia, fue que “aproximadamente entre los años 2009 y 2014, Odebrecht hizo y causó que se hicieran pagos corruptos por más de $US 11 millones en Colombia para asegurar que le fueran adjudicados contratos de obra pública (…) se tiene establecido plenamente que el contrato Ruta del Sol II fue adicionado por la ANI, en cabeza de Luis Fernando Andrade, a través de los otrosíes 3 y 6, para incluir el trayecto Ocaña-Agua Clara-Gamarra-Puerto Acapulco”.

El ente acusador señaló que en el apartamento del senador Ñoño Elías eran coordinadas reuniones con Juan Sebastián Correo Echeverry, funcionario de la ANI y conexión entre la entidad y el Congreso, en las que se trabajaron temas del orden oficial relacionados con Andrade para favorecer a Odebrecht fuera de una licitación pública. Además, asegura la Fiscalía, el exdirector de la ANI habría direccionado dos otrosíes de los contratos, que permitieron que esta empresa se quedara con la obra, que costó más de 700.000 millones de pesos, afirmó el periódico El Espectador.

La institución también ha señalado que el acusado le daba instrucciones a Correa sobre lo que debía decir en las reuniones con el Ñoño Elías.

En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que Luis Fernando Andrade sabía perfectamente lo que estaba haciendo a través de los otrosíes, lo cual dejaría sin base el argumento de la defensa del exdirector, según el cual él es un chivo expiatorio en el caso. “(Andrade) tenía capacidad para comprender que no debía interesarse en provecho de ningún tercero y que debía intervenir por razón de su cargo. Era consciente de la ilicitud de su conducta”, aseveró la institución.

En el turno de la defensa del exfuncionario, esta acusó a la Fiscalía de no presentar esa evidencia mencionada para aprobación y que no se podía utilizar en el momento. También afirmó que eso no lo iban a poder sostener en juicio; referenció, en varias ocasiones, la intachabilidad de la carrera y hoja de vida de Andrade, determinando que él es víctima de Odebrecht y acusó directamente a Juan Sebastián Correa Echeverry, quien fungía como su mano derecha en la ANI, de haber cometido actos de corrupción a espaldas del exdirector.

“Demostraremos que Juan Sebastián Correa era el informante, el infiltrado, el hombre que, a espaldas de Luis Fernando Andrade, ponía al tanto de todas las gestiones adelantadas en la ANI. Le llevaba el ‘corre, ve y dile’ a Bernardo el Ñoño Elías y por esa gestión recibió dinero. Él es realmente el hombre de Odebrecht en la ANI”, señaló el abogado encargado de la defensa de Andrade.

Frente a la adjudicación del tramo Ocaña - Gamarra a la constructora brasileña, la defensa afirmó que ese tramo se contempló como “esencial” desde el inicio del proyecto y que los otrosíes estaban justificados.