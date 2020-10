Centro de Salud San Blas

En Morroa, Sucre, los familiares de Elena Villalba Marín, ayudados por sus vecinos, se vieron obligados a montar a la mujer en una mecedora y atarla a una silla plástica para poder llevarla al centro asistencial San Blas, debido a su grave estado de salud y al no recibir atención de una ambulancia, la mujer de 39 murió antes de llegar al hospital.

Al llegar al centro médico, los allegados de la paciente notaron que en el parqueadero del lugar se encontraba una ambulancia estacionada, lo que generó mucha más indignación entre familiares y vecinos.

Mujer llevada en una silla mecedora muere antes de llegar al hospital-Tomado de Facebook

Jhon Pérez, esposo de la fallecida, comentó para Noticias Caracol: " Al ver que no venía la ambulancia, salimos con una mecedora y una silla, a llevarla, y aún cuando llegamos nos dijeron que no había camilla. Pero, cuando abrieron la puerta del hospital, lo primero que sale, es la camilla".

La escena fue grabada en un video difundido en las redes sociales, que no sólo desencadenó varios comentarios de rechazo de los familiares de la mujer, sino que provocó el rechazo de la comunidad, que calificó el hecho como negligencia médica.

“Cuando llego me dicen, que no había preferencia por la gerencia, que el servicio no puede ser adquirido. Entonces, yo le digo a ella que ya llevaba más de veinte minutos desmayada”, denunció una familiar de la fallecida.

Elena fue intervenida quirúrgicamente el pasado jueves debido a una afección intestinal, lastimosamente, su estado de salud se complicó y tuvo que ser transportada de nuevo al hospital.

“Tan solo pido que se haga justicia, porque no es el primer caso y la gente no hace nada”, suplicó el esposo.

Entre tanto, el centro de atención médica desmintió esta versión y añadió que la mujer llegó al lugar sin signos vitales.

“En ningún momento la entidad hace caso omiso a ningún llamado de atención de los usuarios, pues todos los servicios que se ofertan en la ESE San Blas de Morroa, en lo que cabe nivel de atención, son atendidos”, indicó la gerente del centro de salud San Blas, Maribel Díaz, a Noticias Caracol.

La Secretaría de Salud de Sucre anunció que iniciará una investigación para recoger información sobre lo sucedido y esclarecer las lamentables circunstancias de la muerte de la mujer.

NEGLIGENCIA MÉDICA, UN PROBLEMA LATENTE

El pasado 8 de octubre, la Secretaría de Salud del Atlántico recibió una denuncia por parte de una familia en el municipio de Santa Lucía. Al parecer, la ambulancia se demoró cerca de siete horas para trasladar a la mujer con síntomas de parto al hospital Niño Jesús de Barranquilla. El acto causó la muerte del bebé.

Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud del Atlántico, señaló que la ambulancia del Hospital Santa Lucía estaba averiada y que el centro médico no garantizó su mantenimiento, pero los vecinos de la población se preguntaron por qué no se solicitó el servicio de ambulancia al hospital de Santa Ana y Campo de la Cruz.

La secretaria empezó el proceso e investigación correspondiente para esclarecer los hechos y llegar a una conclusión de lo sucedido.