La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación no descarta extender el cese de actividades

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) evalúa la posibilidad de extender el cese de actividades que inició este martes 20 de octubre, y que fue planteado inicialmente por 48 horas, como antesala del Paro Nacional que se realizará el 21 de octubre.

El presidente de Fecode, Nelson Alarcón, reiteró el llamado al Gobierno Nacional al cumplimiento de los acuerdos pactados y firmados e insistió en el rechazo de la medida de la alternancia propuesta por el Ministerio de Educación debido, entre otras cosas, a las malas condiciones de algunos colegios públicos del país.

“Notificamos al Gobierno Nacional, al señor presidente de la República, de que, si hoy no protegen a los maestros de Colombia y no cumplen los acuerdos pactados y firmados, y también del proceso de cómo sería y cómo se adecuan las instituciones para el posible regreso a las actividades académicas, aquí tomaremos otras decisiones para ir nuevamente a las calles a un gran paro nacional, los días que sean necesarios” , aseveró Alarcón.

En este sentido, la organización de educadores que reúne a los principales sindicatos de educación de Colombia, podría ampliar el actual paro de maestros más allá de las 48 horas estipuladas inicialmente.

La jornada que inició este martes contó con la participación de los maestros en movilizaciones, plantones, caravanas y asambleas en diferentes municipios y capitales del país como Armenia, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira y Bogotá.

“Desafortunadamente no hemos visto respuesta alguna. No solo tenemos peticiones, también tenemos propuestas importantes que no han sido evaluadas. No es que no queramos trabajar, todo lo contrario, hemos puesto sobre la mesa alternativas, pero ninguna ha sido puesta en consideración”, mencionó Alarcón.

La decisión de Fecode de manifestarse se basa en su negativa a aceptar la figura de alternancia para regresar a clases propuesta por el Gobierno.

“No existen las condiciones necesarias para retornar a los colegios del país, pues no se cuenta con los recursos para implementar los protocolos”, sostiene Fecode, que añade que la vuelta a las aulas de clase representa riesgos para la salud y la vida de estudiantes y educadores.

“Por la vida, democracia, paz y negociación del pliego de emergencia” , dice la consigna del Comité Nacional del Paro, que convocó a la jornada de protesta social de este 21 de octubre, el cual está integrado por las centrales obreras, organizaciones sociales, la minga indígena, educadores y líderes estudiantiles del país. El comité fue el encargado de organizar la multitudinaria movilización del 21 de noviembre de 2019.

