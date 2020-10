Controversia por cifra real de UCIS disponibles en Medellín

FOTO DE ARCHIVO. Un médico y enfermeras tratan a un paciente que sufre COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital El Tunal de Bogotá, Colombia. 12 de junio de 2020. REUTERS/Luisa González

En Medellín se ha generado una gran controversia sobre la cifra exacta de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI). La Gobernación de Antioquia asegura que el departamento posee 1,190 camas actualmente, de las cuales 950 son para los pacientes críticos de COVID-19. Sin embargo, la Alcaldía de Medellín afirma que tiene 1.000 camas disponibles para los pacientes de cualquier enfermedad. Expertos aseguran que estas cifras no cuadran.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Antioquia tiene una ocupación de camas UCI del 78,63 %. La controversia se generó debido a la diferencia en el número exacto de camas disponibles en caso dado de una emergencia alerta roja en los hospitales del departamento antioqueño.

La Gobernación asegura que Medellín tiene 780 camas UCI, de las cuales, 624 son para el coronavirus, lo que equivale a una tasa de ocupación del 84,78 %. Leopoldo Giraldo, gerente del covid para Antioquia, aseguró al diario El Tiempo que en el departamento solo se tienen en cuenta las camas UCI que están registradas y por eso desconoce el número que reporta Medellín.

“Nosotros solo trabajamos con las que están registradas ahí (en el en el Registro Especial de Prestadores de Servicios) si no lo están, no están habilitadas, posiblemente se pueden habilitar pero no están. No quiero meterme en el tema, es posible que tenga los ventiladores, pero también se necesita talento humano, espacio físico, monitores, entre otros. Cuando yo habilito la cama es porque tengo garantizados esos equipamientos para esa cama”, explicó Giraldo.

Según la Gobernación de Antioquia, la ocupación de las UCIS en el departamento se encuentra así:

Las cuentas que entrega la Gobernación se encuentran distantes de las que ha difundido el alcalde de la capital antioqueña.

“Medellín cumplió su apuesta por tener mil camas de cuidados intensivos. Ante los escépticos que predecían que se vendría el colapso, primero el 15 de agosto, después el 15 de septiembre y luego el 15 de octubre, Medellín no solo nunca colapsó, sino que hoy tiene la tasa de letalidad más baja entre ciudades principales logrando al mismo tiempo liderar la reactivación económica y ahorrar cierres innecesarios a la ciudad”, aseguró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El mandatario local aseguró que durante la contingencia por el COVID-19, el sistema de salud medellinense se ha mantenido estable y por debajo del colapso. “Nos mantenemos en estado de meseta, incluso por debajo de los casos que esperábamos para esta fecha”. Además, Quintero aseguró que el 96,3 % de los contagiados en la capital antioqueña lograron superar el virus y reiteró que Medellín sí posee las mil camas UCI para atender a los infectados y recalcó que la capital de Antioquia posee toda la tecnología necesaria para enfrentar el virus.

“De estas mil, 780 están activas, quiere decir que están reportadas en el sistema nacional de salud (estas son las que reporta la Gobernación) y 220 más que serán activadas en el momento en que el Covid así lo requiera. Teniendo en cuenta el incremento actual, activaremos 26 más para atender las cirugías retrasadas”, expresó el mandatario de los medellinenses.

El alcalde afirmó que sería poco rentable para los centros de salud de Medellín activar una cama que estaría vacía, porque, además de la cama, se debe contar con un respirador y un equipo médico multidisciplinar disponible los siete días de la semana y las 24 horas del día.

“Es por esto que la activación de las camas ha sido acordada en un esquema de fases con los directivos de los hospitales y el personal de la salud para cuidar sus finanzas, evitar la llegada de médicos extranjeros y garantizar en la medida de lo posible que la atención que brindemos conserve siempre los más altos estándares de calidad”, concluyó Quintero Calle.

El tema de la ocupación de las camas UCI en el departamento de Antioquia, significa una preocupación para la Gobernación, debido a que se presume estarían al inicio de una alerta roja hospitalaria. Sin embargo, con las declaraciones del alcalde de Medellín, se entiende que en la capital antioqueña no habría necesidad de llegar a esta situación.