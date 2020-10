Futbolista de la Selección Colombia sub-17 falleció mientras jugaba un partido

Harlen Santiago García tenía 16 años y ya tenía una carrera como futbolista dentro de la Selección Colombia sub-17. Sin embargo, en medio de un partido amistoso que se disputaba en la ciudad de Manizales, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El futbolista vallecaucano era volante creativo de Academia que enfrentaba al club Faustino Asprilla. De repente, García terminó en el suelo desmayado y aunque fue inmediatamente auxiliado y trasladado al Hospital de Villamaría, llegó sin signos vitales.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lamentó el fallecimiento de García y le envió un mensaje de apoyo y aliento a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento.

“García, hizo parte de las selecciones Colombia Sub-15 y Sub-17. Sabemos que esta se constituye en una gran pérdida para sus familiares, amigos y allegados, pero asimismo es una lamentable partida para nuestro deporte, donde lo extrañaremos y recordaremos con gran cariño, aprecio, respeto y admiración”, dijo la FCF.

En un artículo de Semilleros Deportivos de enero de 2019, García se mostró feliz y motivado con lo logrado como futbolista, ya que se había convertido en el máximo artillero de la Copa Nacional Telecafé.

El jugador nacido en Tuluá, Valle, estaba asombrando a los directivos de la región, de hecho, en la Selección Caldas lo acogieron y los representó con orgullo.

Con Colombia fue una experiencia de mucho aprendizaje, llevar la camiseta de mi selección puesta es de sentirse orgulloso y un sueño cumplido de los muchos que tengo como metas.

Así mismo habló de ponerse la cinta de capitán: “Llevar la cinta de capitán de mi club Academia, a la que le debo toda mi formación, mis logros, como representar el departamento de Caldas en una selección. Llevar el escudo y el nombre de mi club en alto a una Selección Colombia Sub 15”.

Aunque su pasión era el fútbol, García ya era bachiller, estaba estudiando inglés y se preparaba para ingresar a estudiar francés.

“El fútbol es lo que me apasiona, es lo que me llena; cada partido, cada grito de gol me hace sentir que es por lo que Dios me tiene en este mundo y de esta forma glorifico su nombre en cada celebración. Este deporte, el fútbol, es el que me acerca mucho más a Jesucristo para glorificar su nombre”, le manifestó el joven futbolista a Semilleros Deportivos.

En redes sociales la muerte del joven dejó un ambiente de tristeza, por tratarse de una joven promesa.

“Qué noticia tan dura. A Harlen Santiago lo conocí en el colegio . Era muy habilidoso. Se escabullía con tanta facilidad que quien lo marcaba se veía obligado a detenerlo, pero con una patada. Que descanse en paz”, escribió @anferome.

García ya había mostrado su talento en torneos de Bélgica y Holanda.