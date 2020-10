Dejan sin presupuesto a la JEP para el 2021

Cámara de Representantes.

El representante a la Cámara por Cambio Radical José Daniel López presentó la proposición para modificar el artículo referente a financiación de la JEP o, de lo contrario, la diferencia en el presupuesto del tribunal sería de $30.000 millones y, además, faltaría el 20% de los recursos de inversión para su correcta operación. Luego de una larga discusión, se negó la proposición firmada por 30 congresistas para aumentar el presupuesto.

La solicitud pretendía destinar $4500 millones del presupuesto para su funcionamiento y $30.000 millones para inversión. De estos, $23.000 millones serían directamente para la JEP y $6300 millones para fortalecer su gestión, según la revista Semana.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que sería irresponsable agregar recursos que no se tienen, pues se hicieron 77 proposiciones adicionales que requerirían recursos por 6,4 billones. “No hay ningún trato discriminatorio contra la JEP”, señaló Carrasquilla, mientras que representantes de la oposición aseguraron que no aceptar ninguna de estas proposiciones evidencia que este poder legislativo no tiene soberanía alguna y que el Congreso de la República depende sobremanera del Gobierno nacional.

El mayor afectado es el Programa de Protección de Testigos, Víctimas y Declarantes. Gracias a este programa es posible realizar los informes y tomar bases para el esclarecimiento de la verdad. “Justicia transicional funciona en la medida que la vida e integridad física de quienes allí declaren esté garantizada”, aseguró el representante López en su cuenta de Twitter.

Además, también se ve afectado el Sistema de asesoría y representación jurídica de las víctimas del conflicto, demanda que ha aumentado dada la apertura de nuevos macrocasos.

Germán Navas Talero, representante a la Cámara por el Polo Demócratico, criticó lo sucedido. “Qué vergüenza lo que he visto hoy. Nada de lo que ustedes querían se hizo. Se hizo lo que se le dio la gana al gobierno. Ustedes hicieron lo de siempre en los circos: el oso”. A su vez, el senador Roy Barreras ratificó el hecho como un ataque que recibió la JEP durante una “sesión atropellada en la que, incluso, nos negaron la palabra”.

Gustavo Bolívar, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que el presupuesto es “tacaño con la reactivación”, además de estar mal distribuido. Wilson Arias, senador del Polo Democrático, denunció que la ponencia pondría IVA a los alimentos, venderá empresas públicas por $12 billones y destinará el 38% del presupuesto al pago de la deuda pública.

Lo que algunos consideran un golpe a la jurisdicción se da en un contexto de constantes ataques recientes. Uno de ellos expuesto en el referendo propuesto por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que busca derogar a la JEP. Incluso, la senadora que lo reemplazó en el Senado, Milla Romero, radicó el primer proyecto para lograrlo. Argumentó que no se ha cumplido con las garantías de verdad, justicia y reparación que quedaron contempladas en el Acuerdo de Paz, señala la revista Semana. La señora también aseguró que este sistema le cuesta $300.000 millones a los colombianos.

El articulado del Presupuesto General de la Nación para 2021 se aprobó por $313,9 billones con 66 votos a favor y 11 votos en contra. Ahora, solo resta la sanción presidencial.