Revés para el tenis colombiano: Cabal dio positivo para coronavirus

Juan Sebastian Cabal y Robert Farah, el punto fuerte de Colombia en Copa Davis (AFP)

Juan Sebastián Cabal sufrió un punto de quiebre, esta vez por cuenta del coronavirus. El tenista vallecaucano confirmó este domingo, a través de sus redes sociales, que el resultado de su último test, practicado el día anterior, fue positivo.

“Hola a todos, quería contarles que a pesar de los cuidados que hemos tenido, y las recomendaciones que nos han dado, así como varias pruebas que nos han hecho durante estos meses de gira, anoche he dado positivo para covid-19. Ya me he aislado y estoy haciendo la cuarentena para evitar contagiar a alguien”, señaló en el mensaje para los aficionados; también anunció que su compañero de fórmula, Robert Farah, dio negativo.

Los doblistas colombianos se sometieron a las pruebas médicas luego de caer en la final del ATP 250 de Cerdeña (Italia) que se disputó ayer sábado, frente a la pareja conformada por Philipp Oswald (Austria) y Marcus Daniell (Nueva Zelanda), con parciales de 6-3 y 6-4.

De esta manera, la pareja número uno del mundo no hará parte del ATP 250 de Amberes (Bélgica), que se celebra esta semana. También está en duda su presencia en el ATP 500 de Viena (Austria), que iniciará el 24 de octubre, y el Masters 1000 de París, a partir del 31 de octubre.

Cabal y Farah se encuentran en la novena casilla del escalafón camino al Torneo de Maestros, en Londres; acumulan 1200 puntos, 225 menos que la pareja conformada por los australianos Max Purcell y Luke Saville, que se ubican en la octava posición y tienen boleto para el certamen, hasta el momento.

Las alegrías para los doblistas han abundado en los últimos años, especialmente en 2019, por el doble título en torneos de grand slam: quedaron campeones en Wimbledon, derrotando en la final a los franceses Nicolás Mahut y Édouard Roger-Vasselin, y el US Open, imponiéndose sobre el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos.

También tuvieron que lidiar con los reveses. En octubre, Farah recibió un comunicado, de parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF) indicando que había dado positivo para doping por Boldenona, un esteroide derivado de la Testosterona que permite el aumento de masa muscular, en un control que se le realizó en octubre de 2019. Por tal motivo, fue suspendido provisionalmente.

Finalmente, la Federación Colombiana de Tenis confirmó, en febrero de este año, que la toma de la muestra B arrojó cantidades muy bajas, razón por la que no fue considerado como dopaje y le dio la oportunidad de volver a competir en el circuito ATP.

Cabal inició su proceso de aislamiento, mientras se recupera del virus, y espera volver lo más pronto posible a las pistas para buscar una nueva corona, junto a su colega, tras más de un año de sequía. “Seguiré cuidándome, haré todo lo que tenga que hacer para salir de esta”, concluyó en su mensaje en redes sociales.