Otra polémica decisión del VAR: por apenas pixeles le anulan a Liverpool el gol de la victoria

La jugada de VAR que definió el Everton-Liverpool

El ‘Derbi de Merseyside’ entre Everton y Liverpool terminó en empate a dos goles tras una polémica y milimétrica decisión del VAR. Tras el minuto 90, cuando corría el descuento, Henderson anotó tras ser asistido por Sadio Mane y puso el que sería el tercer gol de los ‘reds’, una victoria parcial pero casi definitiva a segundos del final.

Tras la emotiva celebración de Liverpool, la jugada fue revisada por el VAR y determinó que, previo al gol, Mane estaba adelantado por apenas pixeles. La línea trazada por el videoarbitraje indicaba que el último hombre en la defensa del Everton era el colombiano Yerry Mina y que detrás de él se encontraba una parte mínima del delantero senegalés. El gol hubiera significado, probablemente, los tres puntos para el Liverpool y la igualdad en puntos antes su clásico rival.

Gol anulado por el VAR a Sadio Mane en el partido del Everton Vs Liverpool.

Uno de los técnicos más críticos con la herramienta tecnológica ha sido justamente Jurgen Klopp, quien ya ha asegurado que es un problema y que su finalidad debería ser ayudar al juego y a los árbitros, no hacerlo más confuso. El alemán también ha participado en charlas de la UEFA donde se ha sugerido que la línea trazada sea más gruesa para tener un margen de error y favorecer al atacante.

Sobre esta jugada en particular dijo: “He visto el gol anulado al final y en la imagen vi que no estaba fuera de juego. ¿Puede alguien explicarme eso?”. Además, se refirió a la lesión sufrida por Virgil Van Dijk, que recibió un fuerte golpe por parte del arquero rival Pickford. La terrible falta no fue sancionada por un fuera de juego previo señalado por el VAR.

El clásico ante Everton terminó 2-2 en el Goodison Park con goles para los locales de Michael Keane, tras pase de James Rodríguez, y Dominic Calvert-Lewin. Para la visita anotaron Sadio Mane y Mo Salah tras error de Yerry Mina en el despeje.

Con este empate Everton se mantiene líder con 13 puntos, tres más que Liverpool que es segundo. El próximo rival de los ‘toffees’ será el Southhampton el domingo 25 de octubre a las 9:00 de la mañana.

