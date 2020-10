Niegan tutela que pedía a Iván Duque no hablar sobre el caso Uribe

Álvaro Uribe e Iván Duque

El Consejo de Estado tomó la decisión de negar la tutela que el ciudadano Juan Felipe Rodríguez Vargas presentó, el pasado 10 de agosto, luego de que el presidente Iván Duque se pronunciara ante el país lamentando que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso judicial en su contra por fraude procesal y soborno a testigos.

Rodríguez alegó que el Presidente había vulnerado sus derechos al emitir juicios sobre el caso de su aliado político, teniendo en cuenta que él votó al senado por Iván Cepeda, la contraparte de Uribe en el proceso. En la tutela pedía a la justicia ordenar al mandatario no emitir juicios de valor sobre los proceso penales contra Álvaro Uribe y que acatara cualquier decisión judicial sobre este caso.

Rodríguez argumentó que “las declaraciones expresadas por el jefe del Estado frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de emitir una medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez dieron lugar a que se le violaran sus derechos fundamentales, entre ellos la igualdad y el debido proceso”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Cundinamarca negó en primera instancia la tutela porque “no hubo de ninguna manera violación a las garantías fundamentales a la igualdad y al debido proceso”.

Ante la decisión del Tribunal de Cundinamarca, el colombiano presentó al Consejo de Estado otros dos fallos de tutela fallados por el Tribunal Supremo de Cundinamarca en los que se solicitaba que el presidente fuera “imparcial en sus publicaciones, con el objeto de cumplir el mandato constitucional de simbolizar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos independiente de la corriente política, creencias o ideales que profesen”. Aún así, recientemente el Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal.

Según el magistrado Martín Bermúdez, la Sección Tercera del Consejo negó esta tutela al considerar que Juan Felipe Rodríguez, al no hacer parte del proceso penal, no estaba legitimado para presentar el recurso judicial sobre este.

“El voto en las urnas no le otorga la representación per se de los derechos fundamentales de quien resulte electo. El accionante no acreditó que fuera parte en el proceso penal ni que hubiera sido reconocido como víctima; tampoco expuso que estuviera actuando como agente oficioso de alguno de ellos, ni aportó poder que lo legitimara para actuar su representación. Por lo tanto, la protección invocada del debido proceso e igualdad resulta improcedente”, se lee en la decisión del Consejo de Estado.

Además, la Sección Tercera del Consejo de estado resalta que “el accionante no indica ningún hecho del cual pueda deducirse que es objeto de la vulneración o la amenaza de un derecho fundamental , ni mucho menos suministra prueba alguna de que ello ocurra, para que resulte procedente que el juez de tutela intervenga con el objeto de garantizar su protección”.

El presidente Iván Duque anteriormente se había referido a esta situación asegurando que él entiende “que seguramente para muchos sectores políticos, para las bases de nuestro partido quizá haya expectativas de pronunciamientos más categóricos” y también recalcó que siempre va a ser “un defensor de la honestidad, de la honorabilidad de Álvaro Uribe Vélez”.

Para el Consejo de Estado las declaraciones de Iván Duque, en ese momento, representaron un ejercicio del derecho de libertad de expresión, el cual no altera los principios constitucionales o de igualdad que señaló Rodríguez en la tutela. Además, las palabras del Presidente, según la Sección Tercera, no buscaron afectar el debido proceso de las víctimas en los procesos penales contra el expresidente.

“El accionante no le está solicitando a la autoridad judicial la garantía de un derecho fundamental que le esté siendo vulnerado o amenazado por una autoridad pública. Si bien invoca la protección al debido proceso e igualdad, lo cierto es que los argumentos que plantea para fundamentar la vulneración no contienen la afectación de estos derechos”, afirma el fallo del Consejo.

OTROS CASOS SIMILARES

Esta no es la única tutela que se ha interpuesto contra el Presidente después de sus declaraciones ese 4 de agosto, algunas de ellas incluso han prosperado más que la realizada por Rodríguez. Por ejemplo, la demanda de un docente en Santander que no busca atacar la libertad de expresión del mandatario, pero sí le pide “no utilizar los canales institucionales para mostrar su favoritismo” , así lo aseguró el hombre en Blu Radio.

Ante esta tutela, el Tribunal superior de Cundinamarca coincidió con el accionante y realizó un llamado de atención al presidente Duque por su discurso. De hecho, este fue uno de los fallos que Rodríguez dio como ejemplo al Consejo de Estado para expresar su desacuerdo con la decisión en primera instancia del Tribunal de negar su solicitud.

Otra tutela rechazada fue la del estudiante de Derecho que argumentó que las palabras del mandatario sobre el caso de Álvaro Uribe vulneraron sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión e información.

El estudiante solicitó al Presidente abstenerse de emitir opiniones sobre el proceso contra Uribe Vélez en espacios institucionales y que borrara el video de sus redes sociales. Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también negó las peticiones del demandante, sí advirtió al mandatario que “se abstenga de emitir opiniones que desconozcan la autonomía e independencia de las ramas del poder público”.

Por otro lado, el pasado sábado 10 de octubre, la Jueza 30 de Control de Garantías ordenó la liberación de Álvaro Uribe Vélez quien se encontraba detenido en su finca El Ubérrimo. Expresó que no puede haber detención sin imputación de cargos en la Ley 906 que es por la que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, se rige ahora el caso.

La reacción de Uribe, tras recuperar su libertad, fue agradecer a Dios en su cuenta de Twitter y hacer una declaración en video con 38 puntos en los que agradeció a sus familiares, abogados y otros políticos que lo apoyaron y volvió a pedir la derogación de la JEP.

