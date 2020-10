Consejo de Estado revoca fallo que le ordenaba a Duque pedir aval para operaciones de militares de EE. UU en Colombia

El Consejo de Estado revocó el fallo de tutela que se dio en julio que le ordenaba al presidente Iván Duque pedir un aval al Senado para permitir la presencia de una misión militar estadounidense en Colombia.

Esta jurisdicción explicó que los congresistas que presentaron la tutela no acreditaron que les estuvieran obstaculizando el ejercicio de sus funciones y que no efectuaron una proposición ante la mesa directiva (del Senado) para que esta se haya negado al ejercicio del debate en la plenaria". Es decir, se saltó un conducto regular.

Además el fallo dice que se verificaron los registros oficiales del Senado y se pudo verificar que sí se agendó el tema para unas sesiones y que se citó al ministro de Defensa para informar acerca del procedimiento. Por lo que “los senadores no tuvieron ningún tipo de impedimento para el ejercicio de sus funciones individuales o de control y participación política a los demandantes como miembros del Senado al interior de la corporación”, se lee en el documento.

En la plenaria del Senado se realizaron cuatro sesiones sobre el tema entre el 1 y el 10 de junio por lo que esto demuestra que los accionantes pudieron ejercer sus derechos de control y no se justificaba una acción de tutela, dice el fallo.

Acerca de la orden emitida por el Tribunal de Cundinamarca, el Consejo de Estado advirtió que se efectuó un “estudio errado, toda vez que concluyó que se desconocieron las competencias del Senado de la República sin previamente haber establecido que efectivamente el asunto correspondía al supuesto señalado en el numeral 3 del artículo 174 de la Constitución Política, esto es, se concedió el amparo constitucional sin que previamente el juez constitucional verificara o definiera lo que debe entenderse por ‘tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República’, cuestión que, en todo caso, excede su ámbito de acción como guardián de derechos fundamentales", por lo que revocó el fallo de primera instancia que dio el Tribunal y declaró como improcedente la acción de tutela.

Esto también dejaría sin sustento la orden que ese Tribunal le dio a Duque de pronunciarse sobre el supuesto desacato a esa tutela en la que se señalaba a Duque de no consultar al Senado para aprobar el ingreso de una misión del ejercito estadounidense a Colombia, esto porque según el artículo 173 de la Constitución Política, permitir el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional es competencia directa de esta corporación lo que causó que el Senado se pronunciara y suspendiera la autorización de dicha misión. El ministro de Defensa afirmó que no necesitaban el permiso del Congreso porque no era un tránsito de tropas sino una cooperación militar.

Esta es una de las razones por las cuales el ministro está citado a un debate de moción de censura este 21 de octubre en el Senado, impulsado por Roy Barreras, quien renunció esta semana al partido de La U y Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático.