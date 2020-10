¡Alerta! Procuraduría advierte que podrían estar circulando tapabocas con bacterias, hongos y heces de animales

Decenas de personas protegidas con tapabocas caminan en la zona sur de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Este viernes 16 de octubre, la Procuraduría General de la Nación le pidió al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) revelar información relacionada con la vigilancia y control de los procesos de importación, fabricación y comercialización de tapabocas en Colombia; pues estarían circulando algunos de estos objetos con elementos como heces de animales, hongos y bacterias.

El Ministerio Público le envió una carta al director del Invima, Julio César Aldana Bula, en la que aseguran que hay alarma por la denuncia presentada por la Asociación de Fabricantes de Dispositivos Médicos en Colombia.

De acuerdo con la acusación, al parecer, algunos lotes de tapabocas importados de Asia y otros de fabricación nacional, que se encuentran en circulación, podrían tener presencia de 43 bacterias diferentes, hongos y heces de animales, perjudiciales para la salud.

El organismo pidió que de manera urgente se adelanten estrategias de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos importadores, productores y comercializadores de tapabocas del país, para proteger la salud de los colombianos.

También esperan que se pueda garantizar que este elemento de protección personal cumpla con las especificaciones y medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional y los organismos técnicos internacionales.

El ente de control advirtió que las malas prácticas de la fabricación, importación, y comercialización de tapabocas aunado a la presunta falta de vigilancia de estas actividades, podría desencadenar el contagio de otras enfermedades y no garantizar la protección ante el Covid-19

¿Por qué es importante el uso del tapabocas?

Desde la llegada del Covid-19, el mundo entero se llenó de preguntas sobre la enfermedad y la única respuesta clara hasta el momento, es que el uso de tapabocas es la única forma de prevenir o por lo menos, ralentizar el contagio.

De hecho, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, al testificar ante un subcomité del Senado de Estados Unidos, sugirió que las mascarillas pueden ser incluso más efectivas que una vacuna para limitar la propagación del COVID-19: “Son la herramienta de salud pública más importante y poderosa que tenemos”.

Previamente, en otro encuentro público, Redfield le pidió a la comunidad que siguiera cuatro simples pasos a fin de derrotar al coronavirus. “Les pido que hagan cuatro cosas simples: usar una máscara, mantener distancia social, lavarse las manos y ser inteligente con las multitudes. Si hacemos esas cuatro cosas, este brote se acabará”, afirmó Redfield. “Pero, si no hacemos eso, esta podría ser la peor caída desde la perspectiva de la salud pública que hemos tenido”, remató.

“El virus se transmite a través de gotitas microscópicas que emitimos cuando hablamos o de la nariz al respirar. La función del barbijo es impedir que esas gotitas se emitan y alcancen a una persona o que caigan sobre una superficie. Es muy importante su uso correcto para cuidar al otro”, explicó a Infobae la médica infectóloga Cristina Freuler (MN 58098), jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán.