Precandidato presidencial del Partido Verde dice que Petro genera miedo y rechaza una consulta con él

A dos años de las elecciones presidenciales en Colombia, Iván Marulanda, precandidato presidencial por el Partido Verde, rechazó una futura consulta popular en la que participe el senador Gustavo Petro .

En medio de una entrevista con el programa de opinión Los mismos gatos, Marulanda señaló que no piensa entrar a una consulta con el excandidato presidencial porque “polariza” y “genera miedo”.

“Con toda sinceridad, No. Porque Petro polariza, crea ambiente de pelea, es un hombre que genera miedo, reacción violenta en la palabra, tensión. Yo no quiero servirle más a la pelea en Colombia y también me parece que el país está requetefundido de las peleas”, dijo Marulanda.

El precandidato de los verdes explicó que la persona que represente a la fuerza alternativa tiene que tener características de conciliador y dispuesto al diálogo. “Cuando hablamos de un centro, pienso yo, no es para pelear con los de la derecha o la izquierda” , insistió.

Sin embargo, apenas anunció su precandidatura presidencial, Marulanda le dijo a El Espectador que no llegará con vetos frente a otras fuerzas alternativas.

El medio le preguntó si estaba dispuesto a participar en un proceso en el que esté el hoy senador Gustavo Petro, a lo que respondió:

<b>Eso lo decidirá el partido en su momento, cuando llegue la hora de examinar ese escenario. Yo no me anticipo, no hay una decisión sobre eso. No hay vetos, ni exclusiones</b>

Gustavo Petro dice que Marulanda veta a la Colombia Humana

El senador Petro indicó que le corresponde al Partido Verde decidir si quiere entrar a una consulta popular amplia para las elecciones del 2022.

“En mi opinión es el Partido Verde el que debería decidir si quiere una consulta amplia para configurar un frente unitario de defensa de la democracia y la paz, en vez que algunos utilicen su nombre en reuniones no públicas para vetar a Colombia Humana” , escribió el senador en su cuenta de Twitter.

Partido Verde entre Iván Marulanda y Sergio Fajardo

El senador Marulanda expresó su agradecimiento con Sergio Fajardo y resaltó su labor de liderazgo político en Colombia, una vez se lanzó como precandidato el pasado primero de octubre.

Sergio Fajardo, candidato por la coalición de los partidos Verde y Polo Democrático.

“Hace algunos meses le manifesté a Sergio Fajardo que había llegado la hora de retirarme de Compromiso Ciudadano y hoy se los transmito a ustedes con aprecio y respeto. Entre otras cosas, como se los dije desde el día que decidí ingresar a la Alianza Verde, asumí entonces obligaciones políticas que están regladas en normas legales y que me impiden tener dos filiaciones a la vez”, aseguró el parlamentario.

Así mismo le explicó a El Espectador, “que Fajardo está por fuera de la Alianza Verde y Sergio quiere tramitar su candidatura por Compromiso Ciudadano. En el momento en que él se presente como candidato se presenta para mí una incompatibilidad” .

En estos dos años que quedan para llegar a las elecciones presidenciales de 2022, los militantes verdes deberán decidir a quién apoyar, si a Marulanda o a Fajardo.