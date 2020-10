Médicos residentes denuncian que el Gobierno no ha cumplido con sus apoyos económicos

Los médicos residentes manifestándose frente a las instalaciones del Ministerio de Salud en Bogotá. Foto: Anir.

La Asociación Nacional de Médicos Internos y Residentes (ANIR) denunció que cientos de profesionales de la salud siguen sin recibir el primer pago que el Gobierno Nacional les prometió hace tres meses , por lo cual realizaron plantones en distintas ciudades del país, exigiendo al gobierno que cumpla con lo prometido.

Estos pagos están estipulados en la Ley de Residentes, la cual establece que los profesionales de la salud que se encuentran especializándose y trabajan en hospitales, reciban una remuneración económica.

“Queremos reclamar de nuevo al Gobierno nacional para que se logre un pago efectivo, real, que cubra el 100% de los residentes y que se pague la deuda atrasada del mes de julio, de un porcentaje de estos residentes, que son cerca de 5.240, y la totalidad del mes de agosto” , manifestó Juliana Moreno, presidenta de ANIR centro a Caracol Radio.

Los plantones se realizaron en Cartagena, Montería, Cali, Bucaramanga y Cartagena. En Bogotá se hicieron frente a las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, donde los residentes solicitaron hablar con el ministro de Salud, Fernando Ruíz; sin embargo, el ministro no hizo ninguna aparición pública.

En una carta revelada por Caracol Radio, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, le solicitó al ministro de Salud, Fernando Carillo, hacer el pago del apoyo de sostenimiento educativo a los médicos residentes , el cual no debe ser menor a tres salarios mínimos mensuales vigentes.

El procurador dijo que el ministerio debe definir un cronograma de fechas para el giro oportuno de los pagos “con la finalidad de garantizar las condiciones, medios y recursos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con la práctica educativa”.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la entidad encargada de garantizar el correcto flujo de recursos del Sistema General de Salud, dijo que aún no ha podido efectuar los pagos, porque no ha recibido listas de los médicos residentes por parte del Ministerio de Salud.

“El ministerio culpabiliza a las universidades por no presentar de manera correcta y oportuna los documentos. Las universidades responden diciendo que han hecho las correcciones y que han presentado en el momento oportuno los documentos. Mientras tanto, más del 80% de los residentes seguimos sin recibir un pago”, expresó Sergio Andrade, presidente de Anir Antioquia, en una entrevista con RCN.

"Ya que el ministro Fernando Ruíz no llegó dejamos constancia de que no nos han pagado", escribieron los médicos residentes a través de Twitter. Foto: Anir.

En un comunicado dado a conocer por la Anir a través de su cuenta de Twitter, la asociación reveló que tuvieron una reunión con la Adres y el Ministerio de Salud, donde se discutieron las dificultades presentadas con los pagos y las acciones que se están implementando para mejorar el sistema.

El Ministerio de Salud dijo que debe hacerse un mayor acompañamiento a las Universidades a la hora de subir los documentos de los residentes a la plataforma virtual, puesto que se ha evidenciado información incongruente en los soportes documentales , lo que causa un problema en los procesos de validación “que dan legalidad a la orden de pago”.

“A modo de ejemplo, hay universidades que han tenido que cargar el anexo 3 (incapacidades y novedades) hasta en cinco oportunidades, otras subieron el anexo 3 de julio hasta agosto, lo que hace que todo el proceso de pago se retrase”, explica la entidad en el comunicado.

El ministerio informó que compartirá con las universidades un cuadro donde estas podrán observar cuáles presentan inconvenientes con el anexo 3, cuentas bancarias, etc, para que la información se pueda actualizar en tiempo real, en la medida que las instituciones de educación superior vayan realizando las respectivas correcciones.

Comunicado de la Anir de su reunión con la Adres y el Ministerio de Salud. Foto: Pantallazo del Twitter de la Anir.

La Adres, por su parte, añadió que ha presentado problemas con las cuentas bancarias que inician en 0 porque “las personas que suben los soportes documentales de las universidades no saben si incluir el 0 o no, por lo que se presentan números de cuenta incongruentes”, y además han encontrado cuentas bancarias inactivas, embargadas o que no corresponden con el residente . Por ello, proponen que sea la misma entidad la encargada de verificar las cuentas.

Al respecto, Andrade, en entrevista con Cablenoticias, expresó que “en este momento no confían en la manera en la que el ministerio tiene de arreglar los pagos porque es un sistema muy complejo”.