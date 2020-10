Se hundió la iniciativa que pretendía descontar los 14 millones de gastos de representación en el Congreso

@CamaraColombia

En el último debate de la plenaria del Senado que aprobó las “sesiones no presenciales y mixtas” para el Congreso, se hundió nuevamente la iniciativa propuesta por el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, que pretendía descontar del salario de los legisladores, los gastos de representación, a pesar de la no presencialidad y la ausencia de viajes por parte de los parlamentarios.

“Increíble. Lamentable. Nuevamente la bancada gobiernista hunde la iniciativa para descontar 14 millones de gastos de representación a los congresistas que siguen sesionando virtualmente, sin justa causa desde sus hogares. 32 votos por el no, 26 por el sí. Seguiremos” , mencionó el parlamentario Bonilla.

A su vez, el senador argumentó que “aquí no se trata de quitar los gastos de representación a quien demuestre causa justa y sesione no presencial, pero para quienes no lo hagan y no tengan causa justa no se deben reconocer esos pagos”.

La iniciativa, que fue apoyada por varios congresistas de la oposición, argumentaba que los parlamentarios están trabajando desde casa hace “nueve meses” y aún así reciben mensualmente los $14.074.068 millones de pesos de gastos de representación, que equivalen a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Afiche publicado por la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano.

Por su parte, la congresista Angélica Lozano mencionó que “ seguiremos intentando bajar el salario de los congresistas, llevamos 6 años intentándolo y más temprano que tarde lo lograremos. Equidad”.

El salario actual de los legisladores en Colombia es de $32.741.755 millones de pesos, más de 37 salarios mínimos. Se estima que en Colombia cerca de 10,7 millones de ciudadanos reciben un salario mínimo o en ocasiones menos .

En respuesta a esta iniciativa, el senador del partido Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez manifestó que “el tema es que estamos hablando de sesiones virtuales, presenciales y mixtas, y no del salario de los congresistas. No hay unidad de materia, no tienen consecutividad y mejor es acompañar los proyectos de ley que van en esa vía”.

A su vez, el parlamentario del partido de Gobierno, Centro Democrático, Santiago Valencia, señaló que “el problema es el populismo, esto es una ley orgánica que reforma la ley 5ta y nada tiene que ver con el salario de los congresistas, esta no es la ley pertinente para hacerlo”.

Esta no es la primera iniciativa que busca reducir los gastos de los congresistas, una de las últimas propuestas fue liderada por el parlamentario del partido Liberal, Lidio García, para finales del año pasado, en la que planteaba reducir el sueldo de los legisladores en un 15 por ciento.

Una iniciativa, que al igual que esta, terminó hundida por los mismos parlamentarios.