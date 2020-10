Congresistas de oposición denunciarán al presidente Duque por desacato

(PRESIDENCIA DE COLOMBIA)

Un total de 17 congresistas, de las bancadas de la Alianza Verde, Polo Democrático, lista de los Decentes y Farc, consideran que el presidente violó el artículo 173 de la Constitución, que en su cuarto punto reza que es atribución del Senado permitir o no el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Por esto, los aforados demandarán al presidente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por desacato a peticiones anteriores.

Los parlamentarios consideran que la permanencia de los uniformados estadounidenses es “ilegal”, ante las reiteradas denuncias y peticiones del Congreso para esclarecer los hechos.

“Es evidente que el presidente Duque desacató el fallo de tutela proferido por este tribunal en julio pasado, fallo que le ordenó la suspensión inmediata de la presencia y operación de la brigada de apoyo del Ejército de Estados Unidos”, afirma un comunicado a nombre del senador Jorge Enrique Robledo, en el que también aclara que el presidente sí cumplió en cuanto a suspender su operación, pero que violó la orden al volver a autorizarlos sin consultar la decisión con el Senado, como lo ordena la Constitución Política de Colombia.

La polémica se desencadenó debido a la presencia, desde julio, de 53 hombres del ejército norteamericano en tierra colombiana. Según afirmó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, las labores de los uniformados tienen que ver con “asesoramiento, cooperación y entrenamiento” en la lucha contra el narcotráfico y no con cruce de tropas por el territorio, por lo cual no era necesario la autorización del Senado.

Sin embargo, en el mismo mes de julio, un grupo de 25 parlamentarios elevó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que argumentaban la extralimitación del presidente Duque en sus funciones al permitir el ingreso de las tropas. Finalmente, el tribunal falló a favor de los congresistas y ordenó la rendición de cuentas del Gobierno ante el parlamento.

En la comparecencia, el Gobierno afirmó haber suspendido las actividades, pero argumentó que no necesitaba la aprobación del Congreso por el carácter pedagógico de las funciones de los uniformados. Posteriormente, y por medio de una carta, 69 senadores apoyaron las actividades de los uniformados estadounidenses y el presidente interpretó este respaldo como un aval para reactivar las funciones de la tropa.

“El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, engañó, mintió y violó la ley inventándose la mentira de unas cartas que mandaron senadores amigos del Gobierno reemplazaban la decisión del Senado, pero eso no es así. El Senado no decide por cartas, decide votando. El propio presidente del Senado y el secretario certificaron que la votación no se había hecho y que, en ese sentido, no había aprobación. Lo que sucedió fue que el presidente violó la orden que le dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, afirmó el senador Robledo en un comunicado difundido vía Twitter.

Breve video en el que explico por qué 17 congresistas acusamos al presidente @IvanDuque por desacato a orden de autoridad judicial cuando, contra el Artículo 173 de la Constitución, aprobó las tropas de EEUU en Colombia. pic.twitter.com/DcIX9620Yv — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) October 15, 2020

Trujillo tiene cinco días para responderle a senadores

La Procuraduría General de la Nación le ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, responder, a más tardar en cinco días contados desde el 13 de septiembre , a un derecho de petición elevado el 30 de septiembre por los senadores Antonio Sanguino e Iván Cepeda, requiriendo información acerca de las actividades de las tropas estadounidenses en territorio colombiano.

El Ministerio Público instó al Ministro a que “informe, soporte y remita copia digital de los trámites adelantados y de la respuesta de fondo dada a la petición dirigida a esa Entidad, de fecha treinta (30) de septiembre de 2020 relacionada con los diversos asuntos de interés público, como son las acciones que ha realizado la Brigada de Asistencia Fuerza de Seguridad de los Estados Unidos –SFAB- en territorio colombiano y la situación de seguridad que vive el país”.