Colombia escala dos puestos en el índice de mejores países para pensionarse

Foto: Pixabay

Colombia logró obtener los mayores puntajes en las cuatro categorías de su Índice Global de Retiro de Natixis 2020, un reporte que ubica anualmente los mejores países para pensionarse. Los cuatro subíndices son: salud, bienestar material, finanzas en retiro y calidad de vida.

De acuerdo con el último estudio de la consultora Natixis Investment Managers, “Rising to the Challenges of Retirement”, el subíndice de salud es la mayor mejora en el panorama de Colombia. Tiene una puntuación más alta en esta categoría, pues es la mayor en comparación con las otras tres.

Sin embargo, Colombia se sitúa todavía entre los diez últimos puestos en los indicadores de gasto en salud per cápita, cuarto más bajo del mundo, y en esperanza de vida ocupa el noveno lugar más bajo entre los países analizados.

En este sentido, en materia regional, mientras Colombia ocupa el puesto 40, otros países de la región incluidos en el estudio como México y Chile, están en los puestos 37 y 34, respectivamente.





La jubilación sigue siendo un problema La jubilación sigue siendo un problema









(Foto: Rubén Espinosa/ Cuartoscuro)

Sin embargo, pese a que se ha mejorado en las condiciones para pensionarse, las noticias son agridulces, pues, según José Luis León, director de Natixis Investment Managers para Colombia, Panamá y Perú, “las condiciones de jubilación son un problema muy visible en el que Colombia sigue trabajando. Mejoramos dos puestos este año y esto muestra un progreso aunque todavía hay mucho por mejorar”.

Por otro lado, el experto afirma que “es especialmente importante que Colombia haya mejorado en los cuatro subíndices, destacando que nuestra mejora más importante se dio en Salud. Tendremos que esperar por la evolución de este tema en los meses siguientes a la pandemia del Covid-19, que podrá cambiar las expectativas y perspectivas de la gente”.

Los resultados del estudio tienen en cuenta 19 indicadores de rendimiento, agrupados en cuatro subíndices temáticos, entre ellos salud, que corresponde a la esperanza de vida, gasto en salud per cápita, salud no asegurada y gasto en salud;

Otro de los subíndices es finanzas en retiro, que corresponde al dinero destinado para la dependencia económica de la tercera edad, los préstamos bancarios improductivos, la inflación, los tipos de intereses, la presión fiscal, los factores que afectan la economía nacional por la gobernabilidad y la deuda pública.

También bienestar material; entendido como la igualdad de ingresos entre grupos poblacionales, los ingresos per cápita y las tasas de desempleo para la tercera edad

Y por último calidad de vida, es decir, la felicidad de la población en retiro, la calidad del aire, el acceso a agua y servicios de saneamiento, la biodiversidad y los factores ambientales del entorno.

Para Jean Raby, CEO de Natixis Investment Managers, equilibrar las necesidades de los jubilados actuales y futuros con otras políticas públicas ha sido durante mucho tiempo uno de los temas más difíciles para las naciones de todo el mundo, y la pandemia mundial y sus consecuencias económicas no han hecho más que agravar el desafío.

“Hasta el momento, el año 2020 ha supuesto algunas de las mayores amenazas para la salud pública y la economía mundial en más de un siglo. Claramente, una situación drástica exige una respuesta rápida y dramática. Hasta ahora, algunos esfuerzos para moderar algunos de los efectos económicos de la pandemia han funcionado. Pero las acciones de hoy presentarán claramente mayores desafíos a la seguridad de la jubilación a largo plazo”, explicó la compañía.