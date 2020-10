Autoridades desmienten que fiesta indígena se llevara a cabo en el lugar de la minga

En redes sociales circuló un video de una supuesta fiesta que se realizó en el Coliseo del Pueblo, sur de Cali, lugar donde se instalaron las comunidades indígenas que adelantan la minga que viaja a Bogotá. Pero las autoridades de la capital del Valle del Cauca desmintieron que el evento se haya realizado en ese lugar.

En el video, que se viralizó gracias a la cuenta de la periodista Vicky Dávila, se puede ver a un nutrido grupo de personas bailando, sin respetar ninguno de los protocolos de bioseguridad exigidos por la OMS para estar en un lugar cerrado durante la pandemia por Covid-19 . Estas imágenes levantaron preocupación entre los internautas, pues la minga está en camino a la capital para exigirle al presidente Iván Duque que se reúna con ellos y en las imágenes se puede ver el riesgo de contagio de coronavirus.

Fue el propio Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, quien desmintió la información de la periodista y aseguró que la celebración publicada en redes sociales no corresponde a la minga.

“No sucedió en Cali, no tiene nada que ver. Nosotros hicimos todos los controles, tanto al interior del Coliseo como en los sitios donde tenemos reportada la presencia de la minga”, sostuvo Rojas.

Agregó, además, que la minga ha transcurrido con tranquilidad: “ha sido ajustado a las normas y a los compromisos establecidos aquí en la ciudad”.

Del mismo modo, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, se refirió al tema en su cuenta de Twitter y aseguró que no es cierto que los indígenas estuvieran hasta horas de la madrugada “de fiesta y beba”.

Por su parte, el Jhoe Nilson Sauca, coordinador del programa defensa de la vida y derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, también habló del caso y aseguró que ninguno de los indígenas ha hecho fiesta dentro del recinto que los acoge, recoge El Universal.

Hermes Pete, consejero mayor de la CRIC, habló con Caracol Radio y aseguró que el video hace parte de un acto cultural en “Monterilla” , Caldono, Cauca.

La minga llegó del Cauca a la capital del Valle el lunes 12 de octubre para reunirse con delegados del Gobierno Nacional, con los que no pudieron llegar a un acuerdo.

¿Qué pide la Minga? ¿Qué pide la Minga?

El Tiempo recoge que hace una semana la minga social y comunitaria del suroccidente de Colombia, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz llegó a la capital del Valle del Cauca donde convocó a una reunión al presidente Iván Duque, en la plaza San Francisco de esta ciudad, el pasado 12 de octubre, para pedir cambios profundos de política económica, social, cultural y ambiental.

El mandatario de Nacional no hizo presencia, sino que envió a un grupo de delegados que señalaron que estuvieron en la reunión para “atender y escuchar las inquietudes” de la minga indígena, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Hermes Pete, miembro de CRIC, sostuvo que no se piensa en un acuerdo, sino en un debate político de cara a la actual situación de Colombia.

“No estamos buscando un debate político electoral sino la política que el Gobierno hace en Colombia, donde no existe la democracia, no existe la paz”.

Sobre esto, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, habló en el programa radial Al Ataque y sostuvo que la minga tiene una motivación política y sus organizadores lo reconocen.

“Los organizadores no están diciendo que ellos no están haciendo una minga de reivindicación. No es una minga que se base en incumplimientos del gobierno. No hay incumplimientos. La propia minga ha reconocido que hemos avanzado con los compromisos del año pasado y compromisos que históricamente gobiernos no habían honrado”.