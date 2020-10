Admitida demanda para anular la elección del defensor Carlos Camargo

Maximilian Trivillo. Julio de 2020. Wiki Commons.

La sección Quinta del Consejo de Estado anunció que dará trámite a la demanda interpuesta por el representante a la Cámara por la Coalición de la Decencia David Racero, en contra de la elección del defensor de Pueblo Carlos Camargo. En su escrito, el representante Racero pone en duda los años de experiencia profesional como abogado necesarios para asumir el cargo, pues, asegura, Camargo cumple con 10 de los 15 años establecidos.

En el documento se comprueba que el candidato Carlos Camargo Assis y la candidata Miriam Martínez “no acreditaron la experiencia de ejercicio de 15 años de la profesión de abogado con buen crédito, ni acreditaron haber tenido cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público en ningún período”. Esto, afirma Racero, está estipulado en el artículo 232 de la Constitución Política, pero Camargo y Martínez, dos de los tres candidatos, no están en calidad de ejercer, según las hojas de vida aportadas por la Presidencia de la República. Dicho incumplimiento, sostiene el representante, declara la nulidad de la elección realizada el 14 de agosto en la Cámara de Representantes, pues no reúnen “las calidades y requisitos constitucionales o legales”.

Según Racero, el defensor Camargo se graduó de abogado en el año 2003, pero no ha ejercido todo este tiempo. Según los cálculos del representante de los Decentes, el demandado defensor cuenta con 10 años y 9 meses de experiencia profesional en derecho. Si bien anteriormente asumió labores en la Federación Nacional de Departamentos, su cargo no exigía, estatutariamente, contar con el título en abogacía para asumir sus deberes.

Respecto a su cargo como asesor jurídico en la empresa Warning Seguridad, Racero repara en la irregularidad respecto a los tiempos de contratación, pues no cuentan como años de experiencia el tiempo previo a su graduación, el 17 de diciembre de 2013, y a la entrega de la tarjeta profesional, en marzo de 2004. Por ello, ratifica el representante, la experiencia acreditada desde el 1 de diciembre de 2202 hasta el 9 de marzo de 2004 no puede ser tenida en cuenta.

Otros de los requisitos para acceder al cargo son: no haber sido condenado por sentencia judicial, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad y, en caso de no haber desempeñado cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, haber ejercido la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas durante el mismo tiempo.

El representante Racero le pidió al presidente Iván Duque conformar una nueva terna que cumpla con los requisitos del Artículo 2323 de la Constitución.

Las otras dos demandas fueron presentadas por el periodista Gonzalo Guillén y el abogado Ramiro Basili Colmenares.

Las preocupaciones

Según el medio informativo La Silla Vacía, El SAT (Sistema de Alertas Tempranas), líderes y organizaciones sociales y, sobre todo el sindicato de la Defensoría del Pueblo temen que Camargo “engavete o modifique” los informes en los que están desarrollando desde agosto. Además, aseguran que el defensor no cuenta con experiencia en Derechos Humanos.

Otro de los miedos apela a la posible censura y pérdida de autonomía de los analistas que están en campo. “el riesgo, y la preocupación que tenemos desde el primer día en que supimos del nuevo Defensor, es que nos empiecen a frenar las alertas y a pedir que cambiemos el contenido”, aseguró un analista entrevistado por La Silla Vacía. También temen que se imponga el discurso del Gobierno Nacional que omite otros factores del conflicto armado para afirmar que es asunto del narcotráfico.