Se hunde la moción de censura contra el ministro Holmes Trujillo en la Cámara

El Ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo (d), habla durante una conferencia de prensa acompañado de los altos mandos militares y de policía, este lunes en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Este martes, 13 de octubre, se hundió la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, con una votación de 24 votos a favor y 136 en contra.

Entre los que apoyaron la moción de censura de Holmes Trujillo estaban los representantes del Polo Democrático, la Alianza Verde y de la lista de los Decentes. Por otro lado, quienes votaron en contra fueron los integrantes de los partidos políticos del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador.

Del partido Liberal, solo tres representantes acompañaron la moción, mientras que la mayoría de esa colectividad votó en contra.

En redes sociales, algunos representantes reaccionaron a la votación, como es el caso de la representante Ángela María Robledo y David Racero que se mostraron en desacuerdo con la decisión.

“Lamentamos profundamente que la Cámara de Representantes haya votado en contra la moción de censura en contra del ministro Carlos Hombres Trujillo, pues esto es votar la negligencia e incompetencia de este ministro y desconocer la realidad, las masacres, la muerte a líderes sociales y excombatientes y desconocer que hoy la policía y el Ejército tienen los niveles más bajos de des favorabilidad en toda su historia”, expresó la representante Katherine Miranda.

También reaccionaron representantes que acompañaron al ministro Trujillo en medio de esta moción de censura que se adelantó en su contra en la Cámara.

¿Por qué el ministro Carlos Holmes Trujillo enfrentó la moción de censura en la Cámara?

El ministro de Defensa fue citado a la Cámara de Representantes por una solicitud de moción de censura que radicaron varios representantes para que respondiera por los casos de abuso policial, que se han presentado en las últimas protestas en el país y que dejaron varios civiles muertos.

Así mismo, para explicar si cumplió o no con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, que le indicaba pedir perdón por las actuaciones del Esmad en las manifestaciones de noviembre de 2019, entre otras disposiciones.

En medio del debate que se realizó el pasado 7 de octubre, la magistrada Hilda González del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al ministro pedir disculpas públicas por los actos ocurridos en las protestas donde hubo un exceso de la fuerza pública.

“Me permito reiterar que en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y el auto del Tribunal Superior de Bogotá, presento disculpas por los excesos de la Fuerza Pública durante las protestas a partir de 21 de noviembre de 2019”, indicó Trujillo en pleno debate ante la Cámara.

Allí, los representantes también le reprocharon al ministro que estaría acabando con los acuerdos de paz con las Farc.

“Pretende hacer trizas la paz y lo que están es haciendo trizas es la seguridad” , le dijo el representante Mauricio Toro.

La defensa de Holmes Trujillo

“Aquí se ha hablado de dictadura que atentan contra lo que es la estructura democrática de la Nación. Eso no corresponde a la verdad. El gobierno de Iván Duque es fruto de la democracia”, fue una de las primeras frases que pronunció Holmes Trujillo.

El ministro señaló que no desacató la orden de la Corte Suprema de Justicia, sino al contrario, la acató y respetó lo dicho por la instancia judicial.

Frente al tema de las protestas, el ministro de Defensa aseguró que la ciudadanía tiene derecho a que haya orden. “El orden público va de la mano de la dignidad humana y de la mano a los Derechos Humanos”, sentenció.

Así mismo dijo que al Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-, “hay que cuidarlo, hay que defenderlo, hay que fortalecerlo” .

Sigue en pie moción de censura contra Holmes Trujillo ante el Senado

Si bien el ministro de Defensa salió bien librado en la Cámara con una gran mayoría de votos en contra de la moción de censura, le falta enfrentar otro debate, de este mismo mecanismo, pero en el Senado de la República.

Los senadores Roy Barreras y Jorge Enrique Robledo anunciaron que el debate de moción de censura y control político que se iba a realizar este martes 13 de octubre será el próximo jueves 22.

El senador Barreras, solicitó el debate contra el ministro Trujillo porque considera que no está cumpliendo con sus obligaciones. “Van más de 200 líderes y lideresas asesinados en lo que va de este año, vamos para 70 masacres, esto quiere decir que el ministro no está cumpliendo con lo que se le encargó. Tiene 500 mil hombres armados a su mando, pero está dedicado a hacer campaña presidencial y no a proteger la vida de todos”.

Por su parte, Jorge Enrique Robledo recordó que “esta es la tercera moción de censura que le hacemos a los ministros del presidente Duque... porque la capacidad que tiene el presidente para escoger mal a sus ministros es impresionante”.