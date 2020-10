¿Qué hacía el ministro de Justicia en el partido de la Selección Colombia?

Wilson Ruiz, ministro de Justicia, aclaró su presencia durante el partido de la Slección Colombia en Barranquilla.

Se encendió la polémica de nuevo por los invitados especiales que estuvieron en el estadio Metropolitano de Barranquilla durante el partido Colombia vs Venezuela para las eliminatorias del Mundial Catar 2022, pues este lunes 13 de octubre se conoció que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, asistió al partido.

A pesar de las restricciones sanitarias por la pandemia, el jefe de la cartera de Justicia fue a ver la victoria de la’tricolor' ante Venezuela (3-0) en compañía de sus hijos. El Tiempo recoge que Ruiz justificó su presencia en la casa de la Selección Colombia diciendo que es miembro del Comité de Disciplina de la Federación, por parte de la Dimayor, desde hace un mes.

Por esto, según conoció el diario El Tiempo, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) llamó para extenderle acreditaciones para el partido. A través de un comunicado, el ministro, insistió que como sus hijos son jugadores profesionales de fútbol pidió acreditación para los dos.

Aseguró, además que mientras estuvo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, casa también del Junior, “cumplió con todos los protocolos de bioseguridad” exigidos por la FIFA para poder estar dentro del recinto deportivo.

“Asistí al partido acompañado por mis dos hijos, quienes juegan en las categorías Sub- 20 y Sub-17 de los equipos Unión Magdalena y La Equidad. Durante el tiempo en que permanecimos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla cumplimos con todas las medidas y protocolos de bioseguridad exigidos para el manejo y control del COVID-19”, aclara el ministro en el comunicado.

El ministro, antes de aceptar la cartera de Justicia, evaluó las posibles incompatibilidades de estar dentro del comité, y no encontró ninguna. Según fuentes cercanas a Ruiz, él no ha recibido expedientes por el caso de la reventa de boletas, en el que están involucrados miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, y de hacerlo no los aceptará por estar en manos de otras autoridades.

BLU Radio recogió que el ministro es parte del Comité Disciplinario, en el que hay varias personas de la Rama Ejecutiva y Judicial, que vigilan y asesoran las decisiones de la Federación.

Cabe recordar que su colega, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, fue quien pidió que se investigara a toda la cúpula de la Federación Colombiana de Fútbol por el escándalo de la reventa de boletas del partido de Colombia – Paraguay para las eliminatorias a Rusia 2018.

“Esto podría llegar a la suspensión y a un cambio de miembros del comité ejecutivo de la Federación. Ahí, por tratarse de acciones penales del Estado, nos tocaría hablar con FIFA para trabajar en una comisión temporal para retomar el accionar de la Federación”, insistió Lucena.

“Si van perdiendo la legitimidad lo mejor sería retirarse del cargo, pero tienen toda la posibilidad de defenderse y después volver si todo les sale bien” , enfatizó el jefe de la cartera de deporte.

Sobre el escándalo de la reventa, el expediente está en firme en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y ahora lo evalúan la Fiscalía y la justicia de Estados Unidos, e incluso el superintendente Andrés Barreto aseguró que hay una multa de más de 18.000 millones de pesos en contra de la Federación y otros miembros de esta entidad deportiva.