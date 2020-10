Hablamos con Carol Dysinger sobre su documental, ganador del Oscar, que retrata a ‘Skatetistan’: esa nación donde montar patineta es más seguro que ser mujer

El corto documental "Aprendiendo a patinar en zona de guerra (si eres niña) ganó el Oscar a mejor corto documental.

El solo hecho de ser mujer en Afganistán podría considerarse una tragedia. Bibi Aisha, una joven afgana, se casó con tan solo 12 años y, al cumplir 19, hacia el año 2009, su esposo le dio una golpiza que la obligó a salir corriendo a casa de una vecina en búsqueda de ayuda. Su esposo, un combatiente talibán, decidió castigarla por haberse escapado y, con ayuda de otros hombres, la llevó a un lugar lejano y le cortó sus orejas y su nariz.

Bibi Aisha se convirtió en una de las caras de la violencia y de la opresión que viven las mujeres en Afganistán, y se sumó a una cruel cifra que sigue sumando casos.

Como Bibi, las niñas afganas se ven sometidas a seguir muchas normas solo por el hecho de ser mujeres. Su acceso a la educación es limitado, muchas de ellas llegan a edades adultas sin saber leer o escribir y, en su mayoría, son obligadas a casarse antes de cumplir 15 años.

A esto se le suman los conflictos por los que pasa el país. Las niñas, además de no tener total poderío sobre ellas mismas ni sus futuros, viven bajo un conflicto armado que data de más de 40 años.

Curiosamente, en medio del panorama desolador, las patinetas o tablas se han convertido en un escape y en una oportunidad para muchas niñas afganas de reescribir su historia y plantear un futuro diferente al que tuvieron que vivir sus madres y abuelas.

“Desearía no crecer nunca para así poder hacer skate para siempre”, le manifiesta Reihana, una niña afgana, a Carol Dysinger, la directora de cine norteamericana que se llevó un Oscar por el corto documental “Aprendiendo a patinar en zona de guerra (si eres una niña)”.

“Cuando haces una película no sabes lo que viene, tú solo la haces, la lanzas al mundo y esperas. Sin embargo, creo que en la medida en que las niñas y mujeres que la vean puedan darse cuenta de que pueden aprender, pueden divertirse, pueden tener amigos, se darán cuenta de que las cosas van a estar bien. Todas tenemos las herramientas para lidiar con lo que estamos pasando en ciertos momentos de nuestra vida”, le explicó Carol Dysinger a Infobae.

El documental, que se estrena en Colombia este 11 de octubre por el canal LifeTime a las 9:00 p.m., cuenta la historia de las niñas que llegan a ‘Skatetistan’, una organización afgana sin ánimo de lucro que busca que los niños y niñas del país asiático logren acceder a la educación y aprendan a hacer skateboarding, uno de los pocos deportes que no están prohibidos para las niñas, como lo explica Dysinger: “a ellas no se les permite andar en bicicleta, pero no existe una regla religiosa contra las patinetas”.

Carol está buscando y grabando historias en Afganistán desde hace 15 años y, al conocer la historia de “Skateistan”, sintió la necesidad de contar la historia de la organización que busca replantear el destino de cientos de niños y niñas.

“Antes de empezar el documental sabía en lo que me estaba metiendo, sabía que podría llegar a ser frustrante. Dios sabe lo frustrante que fue”, continúa, “nosotros sólo podíamos filmar un par de horas al día, teníamos muy poca libertad de lo que podíamos hacer, estábamos muy limitados. Mi gran frustración era que yo quería que ellas fueran libres frente a la cámara, realmente lo quería, pero, al mismo tiempo, tenía que grabar bajo parámetros muy exigentes, principalmente para salvaguardar la seguridad de todas ellas, así que era muy frustrante”.

Hablar de libertad en un país como Afganistán es difícil, especialmente si quien habla es una mujer. A pesar de las restricciones, e incluso lo incómodo que puede ser usar un Burka para montar las patinetas, esa es la sensación que les genera a las niñas estar sobre estos objetos de cuatro ruedas. Como a Reihana, la niña que, particularmente, conmovió tanto a Carol durante las grabaciones.

"Amo cuando en la película ella dice que cuando baja rápido por la rampa de skate se siente inteligente, brillante, no solo era su felicidad de decir “¡Sí!, logré bajar la rampa”, era más bien su actitud de decir “ahora soy de las más inteligentes”, manifestó Carol, quien definió su documental como una carta de amor para las niñas afganas.

El proyecto de ‘Skatetistan’, que además de tener sede en Afganistán ahora está presente en Camboya y Suráfrica, trabaja a diario para mejorar la calidad de vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Además de ofrecerles cursos de skateboarding, les ofrece una educación básica y, en el mejor de los casos, logra que sus estudiantes lleguen a la universidad. El interés principal es alejarlos de aquello que les hace daño, como la guerra en Afganistán.

"Creo que para los niños y niñas afganos la guerra es como el clima, es algo que los rodea constantemente. Entonces cuando hay alguna explosión los profesores tratan de persuadirlos y decirles, “tranquilos, probablemente es un sismo”, ellos inmediatamente dicen, “¿de qué hablas?, es una bomba. Son muy conscientes de lo que sucede a su alrededor”, cuenta Carol.

La organización, que llega a tener 150 estudiantes diarios según cifras de su página web oficial, también les asegura la seguridad a sus estudiantes. Incluso para Carol, a pesar de tener los permisos necesarios de grabación, era difícil, tan así, que hoy en día lo que sabe de las niñas es poco, y lo que sabe, no puede compartirlo.

“Bueno, Skateistan es súper protector con las niñas y su seguridad, así que no sé mucho, y lo que sé no puedo decírtelo, pero sé que varias de ellas lograron entrar al sistema de educación afgana, situación que me alegra porque ese era uno de los objetivos de ellas. Sé que dos de las profesoras más jóvenes han avanzado, espero que a la universidad, pero lastimosamente no lo sé. Sé también que algunas de las chicas están enseñando ahora”, explicó la directora.

La vitrina de los Oscar y el éxito del documental hizo visible la situación de las niñas en Afganistán y, en medio de todo, Carol espera que el filme sea un espacio de reflexión y de aprendizaje de parte de quienes, según ella, aprendió mucho.

“Mientras tengas un amigo al que llamar, mientras entiendas que no está bien que te estén tratando de la manera en la que lo están haciendo es posible actuar… es peligroso, es difícil y doloroso, pero es posible. Solo espero que esto pueda aplicarse para todas las mujeres del mundo, y más para aquellas que en este momento están sufriendo o para aquellas niñas y jóvenes que están aprendiendo a ser y estar en este mundo”.

Llevarse un Oscar en la categoría de ‘Mejor corto documental’, en la versión número 92 de los prestigiosos premios de la academia, llenó de fuerza a Carol, quien aceptó que ha sido un camino largo, pero que ahora ve los resultados de manera evidente: “fue absolutamente genial. Alguna vez gané un premio de cine cuando tenía 19 años y desde ese entonces pensé que iba a dedicarme a hacer películas toda la vida, y no fue así, es decir, me contrataban para escribir películas, editarlas, pero nunca logré ser directora”, recuerda.

“Al final logré hacerlo por mi propia cuenta y resultó saliendo todo esto. Esto lo hizo más especial, porque pensé, he tenido la posibilidad de estar haciendo películas toda mi vida, si no fuera así, hace mucho tiempo no estaría aquí haciendo esto. Y esta fue la película que yo hice por mi propia cuenta, con la que me arriesgué a dirigir y tuvo esta respuesta, entonces ya saben, ¡tomen nota!”, concluyó.