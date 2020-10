Colombiano en EE.UU. alega persecución judicial por hablar mal de Álvaro Uribe, Jorge Cárdenas y hasta de Silvestre Dangond

Humberto recibió una demanda en donde se alegaba que estaba calumniando al ex presidente Álvaro Uribe.

El colombiano Franklin Humberto Coral, que vive en el exilio en Estados Unidos, asegura que está siendo acosado judicialmente luego de haber llamado a Uribe un ‘líder natural del paramilitarismo’. El hombre, conocido en redes sociales como Beto Coral, teme por su vida y su estadía en el país norteamericano.

Tras ser perseguido y amenazado por hombres armados mientras salía de su hogar, Franklin Humberto Coral recibió la notificación de que había sido demandado por el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, según manifestó él mismo para Noticias Uno.

La demanda, interpuesta por Álvaro Uribe a Coral, alega difamación, pues, con antelación, Coral había llamado a Uribe un ‘líder natural del paramilitarismo’. El documento, que llegó a manos de Coral, decía que el señalamiento que había hecho en contra del ex presidente y ex senador le había causado “estrés emocional”.

“Yo no puedo creer eso de un ex presidente, dos veces presidente de la república de Colombia, un señor política y económicamente poderoso, que divide al país. Medio país le dice criminal, otro tanto no”, le expuso a Noticias Uno.

Fue en junio de 2019 cuando, según Coral, fue abordado por hombres armados que le entregaron el documento de la demanda. Los hombres supuestamente eran falsos funcionarios de la Corte que le dijeron que era mejor que se retractara de sus comentarios.

Este mismo documento no sólo ponía a Uribe como víctima de los comentarios de Beto Coral, también exponía una lista de personalidades colombianas que se habían visto supuestamente afectadas por el activista, entre ellos el actor colombiano Jorge Cárdenas, el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, el cantante de vallenato Silvestre Dangond y el periodista Luis Carlos Vélez.

Según insistió a Noticias Uno, Coral dice que no se retractaría y que no borraría sus redes sociales, como se lo estaban pidiendo, y que tampoco dejaría de hablar de Uribe, incluso aún cuando esta situación no solo lo tiene a él dentro de un lío judicial si no también a su expareja, con quién vivía en el momento de la notificación.

“Están pidiendo documentos de mi expareja, están pidiendo mis cuentas bancarias, mis certificados de impuestos, están pidiendo mis certificados migratorios, mi licencia de conducir, los papeles de mí vehículo, en dónde trabajo, para quién trabajo, el número de mi empleador”, manifestó con preocupación Humberto Coral.

Según contó el informativo, el abogado del ex presidente Uribe que se está haciendo cargo de este caso es Fernando Franco, un filial del famoso abogado Abelardo De La Aspriella en Miami. El nombre de Franco suena nuevamente en uno de estos casos pues fue él mismo el que interpuso una demanda ante el periodista Daniel Coronell por injuria y calumnia.

Aunque Franklin Humberto Coral asegura que irá a la audiencia que espera sea en un par de semanas, recalca que no está dispuesto a retractarse de sus palabras.