Reclamo por no usar tapabocas en Transmilenio termina en pelea a puños entre dos mujeres

Capturas del video (@patrudelanoche)

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, suele ser un escenario de debate entre ciudadanos que reclaman que guardar el distanciamiento con otros, para evitar el contagio con COVID-19, es complicado dentro de los buses.

Un video que circula en redes sociales está generando polémica porque se ve cuando dos mujeres empiezan a golpearse después de que una le reclamara a otra que usara tapabocas, pues no llevaba uno puesto.

El hecho de intolerancia sucedió dentro de un bus en el que se ve a varios ciudadanos con poco distanciamiento y, entre ellos, dos mujeres de pie que empiezan a pelear. Una de ellas, con el tapabocas puesto, le reclama a la señora que está a su lado que se ponga un tapabocas, pero la otra mujer reacciona agresivamente.

La pasajera que está sin mascarilla pide a la otra que la respete y que no sea “inhumana”, pues dice que no lleva tapabocas no porque no quiera, sino porque se le cayó cuando iba a subirse al transporte público y que no tiene otro de repuesto. “No tengo más tapabocas y no me iba a devolver por el que se me cayó, véndame uno”, explicó.

Ante la situación, varios pasajeros se unen al reclamo y le dicen a la mujer que se baje del bus , ya que no está cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas durante la pandemia.

Al parecer, una persona que va en la parte de atrás del articulado tiene un tapabocas extra para darle a la pasajera. Mientras esta se dirige a la parte de atrás empuja a la primera mujer que le reclamó y empieza la pelea. Ambas mujeres se enfrentan a puños en el pasillo del vehículo en movimiento, los demás pasajeros gritan e intentan separarlas.

La grabación que realizó uno de los pasajeros y se compartió en redes sociales ha generado rechazo por parte de TransMilenio y los ciudadanos ante el acto de intolerancia protagonizado por ambas mujeres. Además, porque en un intercambio físico como ese, entre varias personas, aumenta el riesgo de contagio.

Con el paso de los meses y la insistencia de las autoridades en los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus, también existen momentos en los que los ciudadanos protagonizan actos como este contra aquellos que, de una u otra manera, incumplen con las medidas establecidas.

Son cuatro las recomendaciones en las que más persisten los expertos: lavado constante de manos, distanciamiento físico, desinfección de superficies y uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos.

Esta última medida suele generar debate y enfrentamiento entre los ciudadanos, pues son muchas las personas que todavía ponen excusas para no llevar tapabocas o usarlo de manera equivocada. Las autoridades bogotanas establecieron en el decreto 126 del 10 de mayo de 2020 que “el uso de tapabocas que debe cubrir nariz y boca será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la actividad o labor a la que salgan”.

Desde el pasado 24 de septiembre TransMilenio está operando con el 100% de su flota (2.236 buses y 787 alimentadores en el servicio Troncal y, 6.277 buses en el servicio Zonal), teniendo en cuenta la nueva normalidad decretada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desde el mes de septiembre. Sin embargo, se sigue promoviendo el distanciamiento físico entre pasajeros y el uso de tapabocas dentro del sistema.