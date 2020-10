Procuraduría le pidió a la JEP que rechace el sometimiento de Enilce López, alias ‘La Gata’

Enilce López Romero, alias ‘La Gata’. Foto de archivo.

En un comunicado, la Procuraduría General de la Nación señaló que se ha demostrado que el plan de aportes al sistema de justicia transicional presentado por Enilce López “tenía serias deficiencias, pues no contenía propuestas para el esclarecimiento de los delitos que se le atribuyen a la estructura ilegal a la que pertenecía”.

Por consiguiente, añadió que las ofertas en materia de reparación a víctimas consisten meramente en propuestas de emprendimiento que eran financieramente inviables.

“Las propuestas recaen sobre bienes en proceso de extinción de dominio, por lo que su situación jurídica carece de vocación reparadora”, señaló el comunicado.

Finalmente, el Ministerio de Asuntos Públicos requirió una acción coordinada entre los componentes de la JEP para unificar mecanismos de evaluación y criterios para evaluar y monitorear los proyectos de compensación a las víctimas que expongan los comparecientes.

¿Quién es alias ‘La Gata’ y de qué se le acusa?

Enilse López Romero, alias ‘La Gata’, es una reconocida empresaria de juegos de azar de Barranquilla, actividad que siempre ha estado bajo sospecha por políticos que la acusan de paramilitarismo y concierto para delinquir agravado.

Desde 2011, inició su batalla jurídica tras ser condenada a 9 años de cárcel por la juez Séptima Penal de Bogotá, Luz Marina Álvarez, para quien no había duda de que la hoy sentenciada tuvo estrechos nexos con los paramilitares entre los años 2000 y 2003, pero en aquel entonces su abogado, Iván Alfonso Cancino, logró su libertad en la apelación.

Posteriormente, la empresaria tomó relevancia en los estrados judiciales del país tras revelarse su aporte de dineros a la campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en 2002 . En la campaña por la reelección en 2006, el exmandatario reconoció el apoyo económico.

Desde ese año, López se encuentra detenida por orden de la Fiscalía.

TAMBIEN PUEDE LEER:

Jueza ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez

Las reacciones que deja la orden de libertad para Álvaro Uribe Vélez

Enilce López, alias 'La Gata' en medio de su quebranto de salud. Foto: Red de Veedurías.

En 2013, empezó a presentar quebrantos de salud, por lo que tuvo que ser remitida a la clínica Reina Catalina de Barranquilla por fuertes dolores pulmonares y con un severo cuadro de anorexia.

“Me condenaron a muerte, 37 de años de cárcel no los resiste ningún ser humano y menos yo. Yo no resisto ni tres años en la cárcel, ni dos. Yo estoy muy enferma, vengo enferma desde la cárcel de Bogotá. Eso está certificado por Medicina Legal. No importa que me manden a la cárcel siendo inocente, allá no les voy a durar mucho”, dijo López en una entrevista concedida a Noticias RCN.

Cinco años después, debido a un cuadro de desnutrición que le ha llevado a perder peso gravemente, fue dada prisión domiciliaria por su estado en enero del 2018.

López también ha incursionado en la política a través de sus hijos. De hecho, su hijo Héctor Julio Alfonso López fue senador del Partido de Integración Nacional (PIN). Y Jorge Luis fue alcalde de la población de Magangué, departamento de Bolívar.