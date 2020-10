´Fuerza Santi´: Colombia se une luego de la impactante lesión que sufrió el jugador en el partido contra Venezuela

Soccer Football - World Cup - Round of 16 - Colombia vs England - Spartak Stadium, Moscow, Russia - July 3, 2018 England's Harry Maguire in action with Colombia's Santiago Arias REUTERS/Carl Recine

En los primeros minutos del partido entre la Selección Colombia y Venezuela, el lateral Santiago Arias protagonizó una impresionante lesión que lo dejó por fuera del partido que se juega en el estadio Metropolitano de Barranquilla por las eliminatorias a la Copa Mundo de Catar 2022.

Ana María Navarrete, periodista Gol Caracol, informó que el jugador derecho sufrió una luxación en su tobillo izquierdo y se procederá a realizar estudios para determinar los alcances de la lesión.

En video quedó registrado el momento en el que el futbolista se lesionó y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Miles de colombianos han expresado su apoyo al deportista que el pasado 3 de octubre debutó con el Bayer Leverkusen.

De hecho, fue su equipo uno de los primeros en reaccionar a la lesión de Arias. A través de su cuenta de Twitter el club alemán escribió #FuerzaArias.

“Pido a Dios que no sea muy grave”: esposa de Santiago Arias

La pareja del futbolista, Karín Jiménez, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram por la lesión que sufrió Arias.

“Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón. La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande. Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca”, escribió Jiménez.

En Colombia se ha utilizado el numeral ‘Fuerza Santi’ que rápidamente ha escalado a tendencia nacional.

El ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, también se pronunció en Twitter: “La vida nos pone pruebas muy difíciles, sabemos que lograrás superar este momento y volverás mucho más fuerte. ¡Ánimo crack! #FuerzaSanti”.

Arias jugó los 90 minutos de la tercera fecha de la Bundesliga temporada 2020/2021, el pasado 3 de octubre, partido que terminó en empate 1 – 1 contra el Sttutgart. El colombiano tenía grandes expectativas para esta temporada, tras su paso por el Atlético de Madrid.

Carlos Queiroz no había llamado a Santiago Arias en un principio por los pocos minutos que tuvo en España, pero la lesión de Yairo Moreno le dio el espacio para que el luso se arriesgara y lo pusiera en la lista de los que viajarían a Barranquilla.

Este es el momento de la lesión de Santiago Arias:

