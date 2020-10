El ‘tire y afloje’ entre Claudia López y su secretario de Seguridad por la erradicación de bandas en el antiguo Bronx

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. /vía REUTERS ATENCIÓN ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. NO REVENTAS, NO ARCHIVO

En una transmisión de Facebook Live realizada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quedó registrado un tenso momento que se dio entre la mandataria y su secretario de Seguridad, Hugo Acero. Ambos funcionarios se trasladaron a la localidad de Los Mártires donde se realizaría un consejo de gobierno.

Allí aprovecharon para visitar el lugar donde estará el espacio ‘El Bronx Distrito Creativo’. Cuando se encontraban en las instalaciones de la Decimotercera Brigada del Ejército Nacional, se dio la controversia.

La alcaldesa Claudia López reclamaba la intermitencia en las acciones para erradicar a los grupos al margen de la ley que se sitúan en este sector. Esto no fue del agrado del encargado de la seguridad en Bogotá, quien aprovechó para criticar la intervención de hace algunos años, “lo que hicieron fue expulsar a todo el mundo”, explicó.

Inmediatamente, la alcaldesa refutó ese argumento y expresó que lo que se debía hacer no era quejarse de algo pasado: “nuestra tarea es: donde estén apretarlos”. A lo que Hugo Acero respondió que se estaba realizando. “Lo hemos venido haciendo, si me deja hablar le digo, pero si esa es su consideración, está bien”, concluyó Acero. López de nuevo insistente en que las operaciones contra las bandas criminales deben ser sistemáticas. Ante el reclamo, el secretario de Seguridad reiteró que las acciones no han sido intermitentes: “Desde la Caracas hemos venido interviniendo, desde la Caracas junto con la alcaldesa (local)”.

Luego de este cruce de palabras, Acero anunció que ya se había acordado con el Ejército Nacional para que hicieran presencia en el sitio hasta el 2022. Finalmente en el Consejo de Gobierno se volvió a tocar el tema, en un tono más amable, y se acordó seguir adelantando acciones para desarticular las bandas criminales que operan en la localidad.

El infierno del Bronx

Tan solo cinco cuadras de la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá, con un Batallón del Ejército y una estación de Policía de vecino, existió por casi una década un lugar conocido como “la república independiente del crimen” o “la caldera del Diablo”. Era el temible barrio Bronx, el lugar más peligroso de toda Colombia, donde convivían sin ley narcotraficantes, indigentes, prostitutas y drogadictos.

Este lugar, que fue desalojado por la fuerza pública en 2016, hoy vive un proceso de transformación urbanística con miras a convertirlo en un Distrito Creativo para la cultura, en un afán de dejar atrás el pasado oscuro de violencia, muertes y narcotráfico que acabó con la vida de cientos de personas.

Para entender lo que fue el Bronx hay que vivirlo a través de quienes estuvieron allí, que en su cotidianidad presenciaban crímenes tan atroces como el descuartizamiento de personas, el esclavismo sexual, los secuestros, extorciones y ventas masivas de drogas.

Los amos y señores de “La L”, como también se le conocía por la forma de las tres calles que conformaban “la caldera del Diablo”, eran Los Sayayines, una sangrienta banda criminal que controlaba el microtráfico de la zona y las “ollas de vicio” más grandes.

Aspecto de una de las calles de "La L" durante el operativo de intervención.

El Bronx fue finalmente intervenido el 28 de mayo de 2016, en un operativo sorpresa ordenado por el alcalde Enrique Peñalosa que involucró a más de 2.500 personas entre agentes de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar y de la secretaría de Salud del Distrito de Bogotá.

Este cambio de enfoque podría llevar al Bronx a convertirse en un referente de Bogotá, pero ya no por ser el lugar más peligroso de toda Colombia, hogar de mafiosos, asesinos, narcotraficantes, prostitutas y drogadictos, sino por concentrar la vida cultural de la ciudad y ser el epicentro de la creatividad e innovación de muchos emprendimientos nuevos que desde ya están el “lista de espera” por ser parte de este Distrito Creativo.