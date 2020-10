El relato del policía que confesó cómo mataron a los supuestos asesinos de Álvaro Gómez Hurtado

En 2001, William Nicolás Chitiva Gonzáles contó cómo sus compañeros del Grupo contra Armados Ilegales de La Dijín cometieron una masacre entre el 6 y 7 de septiembre de 1996. En la primera noche, cuatro jóvenes señalados de integrar la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan) de las Farc fueron torturados, incinerados y sus restos abandonados en un paraje cercano a Mosquera, Cundinamarca, en el centro del país. El 7 de septiembre, Martín Alonso Valdivieso, alias Roque, y Federico Quesada, alias Chayanne, fueron acribillados cerca a sus casas en Bogotá. Los asesinatos se cometieron por hombres que se movilizaban en carros ‘fantasma’ de la Dijín. Estos actos se conocieron como la masacre de Mondoñedo, lugar donde fueron encontrados los cuerpos de los cuatro jóvenes.

Por este crimen hay diez oficiales y suboficiales de la Dijín condenados a 35 y 40 años de cárcel. Todos actuaron bajo el mando de los capitanes Carlos Niño Flórez y Héctor Édison Castro, quienes actualmente no han contado por qué y cómo asesinaron a los milicianos de la Ruan. La única persona que habló fue Chitiva Gonzáles, quien le contó a un juez de la república los detalles de cómo sus compañeros asesinaron vilmente a estos jóvenes, relata en una investigación, este sábado, la Revista Semana.

Chitiva dijo que aproximadamente en 1994 el capitán José Albeiro Carrillo Montiel infiltró la Ruan con el alias del Paisa o William. Además, la Policía también recibió información de Carlos Julio Chaparro Nieto, quien era guerrillero de la estructura y quien dio detalles sobre caletas urbanas de armas y de los autores de un ataque al CAI de Policía de Kennedy, el 30 de mayo de 1995, accionar que dio a conocer la Ruan.

“En la panadería El Trigalito, que queda detrás de la Dijín, Chaparro hizo su presentación manifestando que la toma a la Estación Kennedy fue dirigida por Marbel Zamora, uno de los jefes de milicias de la Red Urbana de las Farc. Para que le creyéramos, dijo que él tenía una cita con varios miembros de esa red urbana y que él prestaría varios de sus hombres para que empezaran a individualizarlos”, afirmó Chitiva ante el juez, en la investigación que adelantó Semana.

El policía dijo que los seguimientos al bloque de las Farc se dieron por diez meses más hasta que en septiembre de 1996 Chaparro le informó sobre una reunión que tendrían cuatro jóvenes en el barrio El Salitre. En ese entonces, Chitiva estaba haciendo un curso de policía judicial, así que solo iba medio tiempo a la Dijín.

“El lunes 9 de septiembre, entrando al curso de policía judicial, me abordó Carrillo, quien me preguntó si había escuchado de un operativo que habían hecho Niño y Castro. Él me dijo con palabras textuales que Chaparro era un berraco y echado para adelante; les había entregado en bandeja de plata a los milicianos de la red urbana, hoy en día occisos, para que los capturaran por los lados de Ciudad Salitre”, afirmó el policía Chitiva, quién el 5 de septiembre también había notado la ausencia de varios de sus compañeros en las instalaciones de la Dijín. Carrillo le comentó que habían torturado e incinerado a los milicianos y les habían propinado tiros de gracia con una subametralladora MP5 con supresor de sonido.

“Me dijo que esta metra no sonaba ni un culo, y que eran unas chimbas, ya que nadie oyó nada ni vio nada”. A los otros dos milicianos los habían matado el sábado en la mañana.

“¿Si ve ese golpe tan duro que le dimos a esa gente?”, le dijo el capitán Nieto al policía Chitiva días después, agregando que habían dado un golpe tan limpio que “ni la mamá de ellos los iba a reconocer”. Chaparro, por su parte, le dijo a Chitiva que los agentes de la Dijín le habían dicho que los iban a capturar pero que nunca pensó que los iban a matar.

“Chaparro me dijo que el capitán Niño era muy acelerado. Que le preguntó al capitán si iban a llevar a los detenidos a algún lugar, y este le respondió que para qué iban a entregar a esos malparidos, para que se fueran a vivir sabroso en una cárcel”, afirmó.

Meses después se reunieron los implicados del caso en un restaurante donde el capitán Castro decidió desaparecer los informes de inteligencia que habían hecho sobre la Ruan por miedo a ser descubiertos. “Todos tenían que ver con esto excepto yo. Por eso, cuando me preguntaron mi opinión les contesté que qué opinión querían que les diera si yo no sabía nada de esta cagada que habían hecho”, contó Chitiva.

Por el temor a que le pasara algo por tener la información, pidió un traslado a Cúcuta. Luego contrató los servicios del abogado Diego Enrique Anzola, asesinado en 1999. A Chaparro también lo mataron, pero alcanzó a rendir una escueta declaración en la Procuraduría. El testimonio del policía Chitiva fue clave para que iniciaran las capturas.

Nadie quiso fungir como defensa del policía, incluso una fiscal de derechos humanos que tomó el caso terminó pidiendo asilo porque fue amenazada.

Finalmente, en 2001, el abogado Querubín Guzmán López asumió la defensa y lo acompañó a contar esta versión ante un juez de Bogotá. Oficiales poderosos lo buscaron y le enviaban mensajes o lo llamaban para advertirle que no declarara, pero cuando pudo hacerlo la Fiscalía confirmó las hipótesis que tenía y vinculó a otros oficiales al proceso. Chitiva Gonzáles fue asesinado, junto a sus dos hijos, en 2007.

Esta masacre volvió a ser noticia porque en la confesión que hizo Carlos Antonio Lozada, donde afirmó que él había ejecutado la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado, también dijo que dos de las personas que asesinaron al dirigente conservador en 1995 estuvieron entre los muertos de la masacre. Al parecer, según la investigación de Revista Semana, estos podrían ser alias Roque y Chayanne, asesinados el 7 de septiembre de 1996.