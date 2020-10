Retiran del Ejército a soldado involucrado en caso de maltrato animal

Tomado de @OrlandoBeltranQ

La diputada de Tuluá, Valle del Cauca, Catherine Morales denunció en redes sociales un aberrante caso de maltrato animal por parte de un uniformado del Ejército Nacional de Colombia.

“De acuerdo a la información que nos otorgó el grupo de protección ambiental y ecológica - Policía Ambiental de Tuluá, un canino fue desgarrado por un sujeto con los dientes y manos, el presunto asesino es miembro activo del Ejército Nacional y se encontraba de permiso. El canino pertenecía a la madre del hombre que fue capturado en flagrancia, el cuerpo fue encontrado desmembrado, sus partes, debieron ser trasladadas en 8 bolsas plásticas de embalaje, además se notificó que no fueron hallados sus órganos sexuales ”, expuso la diputada.

En su denuncia, Morales comentó que ni el departamento ni el municipio de Tuluá les proporcionaron a las autoridades competentes, las herramientas o los profesionales en veterinaria con disponibilidad completa para atender estos casos con el debido proceso.

La diputada apoyó para que una médica veterinaria pudiera trasladarse desde otra ciudad al municipio de Tuluá para colaborar con la epicrisis para que fuese adjunto al proceso del hecho, además de gestionar un congelador para conservar de manera adecuada la evidencia.

Morales, mostró su preocupación al ser testigo de estos aberrantes hechos. “Reconocemos la inmensa labor que debemos llevar a cabo frente a la salud mental de todos y todas, pues preocupa que este tipo de casos se presenten”.

El comandante del Ejército respondió

Sobre el caso, el comandante general del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, escribió en su cuenta de Twitter:

“Fue capturado por la Policía y puesto a disposición de las autoridades, quienes determinarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar” .

También informó que “se dio inicio al proceso de acuerdo a la Ley, para el retiro del uniformado de la Institución”.

Grupo Gelma de la Fiscalía tomó el caso

Según El Espectador, el Grupo Especial para Judicializar Casos de Maltrato Animal - Gelma - de la Fiscalía, asumió la investigación de este caso a través de su fiscal destacada en el Valle del Cauca.

“En las próximas horas estará dando las órdenes necesarias para recopilar las pruebas que considere pertinentes tales como historia clínica a sanidad militar, y valoración psiquiátrica por medicina legal y pendiente de programación de audiencia de formulación de la imputación”, afirmó la Fiscalía.

En redes sociales, el caso conmocionó a los colombianos que piden justicia y la aprehensión del agresor.

“Qué terrible Dios mío. Qué nivel de brutalidad, horror, aberración, etc. Esto no puede quedar impune, realmente en inimaginable todo lo de debió sufrir el peludito” ; “Gracias diputada por hacer pública la denuncia. Estamos desconcertados. No hay palabras que alcancen a describir el nivel de indignación que esto produce. Hay mucho ser desconectado de este mundo haciendo daño por doquier”, son algunos de los comentarios que se encuentran en Twitter.